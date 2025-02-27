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Динамо летом вернется к трансферу вингера Сантоса

Премьер-лига
Обновлено

Подписать игрока не удалось из-за "бюрократических" проблем

Динамо летом вернется к трансферу вингера Сантоса

фото из свободных источников

Новина українською

Этой зимой "Динамо" не удалось подписать 20-летнего вингера бразильского "Сантоса" Мигелито, который вернулся к тренировкам со своим клубом.

Впрочем, как сообщает издание Bolavip, киевляне летом намерены вернуться к вопросу трансфера игрока, о чем уведомили "Сантос".

Издание отмечает что "Динамо" уже договорилось и с клубом и с игроком, который также хотел переехать в Украину, однако трансфер сорвался по "бюрократическим причинам" из-за проблем с получением шенгенской и украинской виз для Мигелито.

Следующие полгода Мигелито проведет в составе бразильского "Сантоса".

В текущем сезоне полузащитник сыграл в четырех матчах, результативными действиями не отличался. В активе Мигелито 20 поединков за сборную Боливию, в которых он забил пять голов. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 750 тысяч евро.

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Динамо (Киев) Сантос (Бразилия) Мигелито
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Источник:
Bolavip
Опубликовал: Михаил Черныш
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