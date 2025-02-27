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Матвиенко: 24 февраля - это был ужасный и глубоко пугающий день

Премьер-лига

Защитник Шахтера рассказал европейским СМИ о войне в Украине

Матвиенко: 24 февраля - это был ужасный и глубоко пугающий день

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко в интервью испанским СМИ вспомнил день начала полномасштабной войны, а также рассказал, почему футбол в Украине важен и сейчас.

"Мне кажется, я почти помню первые несколько дней час за часом, потому что они словно эмоциональная травма, которая остается в памяти на всю жизнь. Это был ужасный и глубоко пугающий день, и эта дата навсегда останется в памяти всех нас с душераздирающей точки зрения. Трудно описать эти чувства словами, по-настоящему понять их может только тот, кто сам пережил этот ужас.

У меня есть товарищи по команде, потерявшие близких родственников и друзей – это люди, которые погибли, защищая нашу землю. Многие из наших болельщиков находятся на передовой, защищая нашу страну, и неоднократно рассказывали, как просмотр футбола и поддержка нас позволяют им отвлечься, пусть даже совсем немного.

Мы делаем то, что у нас получается лучше всего, и посредством нашей работы и нашей игры мы пытаемся пролить свет на то, что происходит в Украине, и напомнить миру, что война все еще продолжается и люди гибнут каждый день. Никто не знает, как долго все это продлится, но мы живем ради того дня, когда это закончится. Мы мечтаем об этом, мы верим в это, мы молимся об этом, потому что это действительно ужасно", – сказал Матвиенко.

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Источник:
El Mundo
Опубликовал: Михаил Черныш
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