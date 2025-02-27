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Это правда. Ашур рассказал о медитациях в Полесье

Премьер-лига
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Это способ фокусироваться на моменте

Это правда. Ашур рассказал о медитациях в Полесье

polissyafc.com

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур ответил на вопрос, правда ли, что игроки команды практикуют регулярные медитации.

"Да, это правда. Это не длительные медитации. Это больше экскурс в идею того, чтобы стараться фокусироваться на моменте, фокусироваться на себе, на своем дыхание.

Все мы знаем, что в стрессовых ситуациях у нас меняется сердечный ритм, дыхание.

Это главная идея – чтобы углубляться в момент. Потому что все на поле решается в момент, какое решение принять игроку.

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Конечно, это медитации не длительные, несколько раз на неделю, по 2-3-4 раза, зависит от микроцикла. И если игроки поймут, что это им помогает, это будет их осознанный выбор и их отдельный путь.

А я в медитации вижу способ фокусироваться на моменте, и он мне кажется очень эффективным", - сказал Ашур.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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