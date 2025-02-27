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Шовковскому приготовиться? Ярмоленко назвал игрока Динамо, который в будущем станет тренером
А Караваев будет хорошим помощником
Скриншот: канал ВДИНАМО на YouTube
Лидер "
– В ком из нынешних игроков ты видишь потенциал стать будущим главным тренером "Динамо"?
– Пусть это будет Буяльский, потому что он самый старший после меня. А, нет, Кара (Караваев) еще есть... Кара будет хорошим помощником, потому что он обращает внимание на всевозможные мелочи – это очень важно в футболе.
А из молодых футболистов мне трудно кого-нибудь выделить. Я думаю, какое-то понимание будет уже ближе к 30 годам, тогда уже будет видно, как кто интересуется футболом.
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