Шовковскому приготовиться? Ярмоленко назвал игрока Динамо, который в будущем станет тренером

Лидер " Динамо " Андрей Ярмоленко ответил на вопрос, кого из нынешних игроков киевлян он видит в качестве будущего тренера команды.

– В ком из нынешних игроков ты видишь потенциал стать будущим главным тренером "Динамо"?

– Пусть это будет Буяльский, потому что он самый старший после меня. А, нет, Кара (Караваев) еще есть... Кара будет хорошим помощником, потому что он обращает внимание на всевозможные мелочи – это очень важно в футболе.

А из молодых футболистов мне трудно кого-нибудь выделить. Я думаю, какое-то понимание будет уже ближе к 30 годам, тогда уже будет видно, как кто интересуется футболом.