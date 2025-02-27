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Шовковскому приготовиться? Ярмоленко назвал игрока Динамо, который в будущем станет тренером

Премьер-лига
Обновлено

А Караваев будет хорошим помощником

Шовковскому приготовиться? Ярмоленко назвал игрока Динамо, который в будущем станет тренером

Скриншот: канал ВДИНАМО на YouTube

Новина українською

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко ответил на вопрос, кого из нынешних игроков киевлян он видит в качестве будущего тренера команды.

– В ком из нынешних игроков ты видишь потенциал стать будущим главным тренером "Динамо"?

– Пусть это будет Буяльский, потому что он самый старший после меня. А, нет, Кара (Караваев) еще есть... Кара будет хорошим помощником, потому что он обращает внимание на всевозможные мелочи – это очень важно в футболе.

А из молодых футболистов мне трудно кого-нибудь выделить. Я думаю, какое-то понимание будет уже ближе к 30 годам, тогда уже будет видно, как кто интересуется футболом.

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Источник:
GG.Спорт
Опубликовал: Михаил Черныш
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