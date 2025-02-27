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Цыганык: Каладзе и в Динамо был очень понтовый, он очень любил деньги

Премьер-лига
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Как видим, человек не изменился со временем

Цыганык: Каладзе и в Динамо был очень понтовый, он очень любил деньги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык поделился воспоминаниями о периоде Кахи Каладзе в "Динамо".

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"Я и тогда не любил Каладзе за его человеческие качества. Он был очень понтовый. У него тут была первая Ferrari, он очень любил деньги. И как показывает практика, он готов за деньги продать все, даже тех людей и ту страну, которая для него сделал очень и очень много. То же касалось и партнеров, которые помогали ему тут в Киеве адаптироваться.

Каладзе ушел в "Милан" зимой 2001 года. Со скандалом ушел. Он отказался тогда ехать на Кубок содружества, не хотел ехать на сборы, если его не продадут.

И Лобановский тогда сказал, что если он не хочет играть за "Динамо", то лучше продавать. И его продали", - сказал Цыганык.

Напомним, что Каладзе пришел в "Динамо" в начале 1998 года. В "Динамо" Каха сыграл в 63 матчах, прежде чем переехал в итальянский "Милан", заплативший за защитника 16 млн евро.

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Каха Каладзе Динамо (Киев) Игорь Цыганык Милан
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
27.02.2025 в 20:08
Каладзе, як поговорюють, не тільки жінок полюбляв.... Вже тоді пі.дером був... В Мілані пару раз заставали на горячому....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
27.02.2025 в 20:08
Каладзе, як поговорюють, не тільки жінок полюбляв.... Вже тоді пі.дером був... В Мілані пару раз заставали на горячому....
Ответить
0
0

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