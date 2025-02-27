Цыганык: Каладзе и в Динамо был очень понтовый, он очень любил деньги

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык поделился воспоминаниями о периоде Кахи Каладзе в "Динамо".

"Я и тогда не любил Каладзе за его человеческие качества. Он был очень понтовый. У него тут была первая Ferrari, он очень любил деньги. И как показывает практика, он готов за деньги продать все, даже тех людей и ту страну, которая для него сделал очень и очень много. То же касалось и партнеров, которые помогали ему тут в Киеве адаптироваться.

Каладзе ушел в "Милан" зимой 2001 года. Со скандалом ушел. Он отказался тогда ехать на Кубок содружества, не хотел ехать на сборы, если его не продадут.

И Лобановский тогда сказал, что если он не хочет играть за "Динамо", то лучше продавать. И его продали", - сказал Цыганык.