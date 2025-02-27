Полесье 4 раза подряд обыграло Шахтер. Ашур назвал секрет успеха

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур рассказал, в чем секрет успеха житомирской команды в матчах против "Шахтера", где "Полесье" обыгрывало "горняков" в четырех последних поединках.

"У меня лично было только два матча против "Шахтера". Не сказал бы, что у нас есть особенная тактика. Наша цель – навязывать свою игру. Предполагаю, что Шахтер считает так же, ведь клуб, учитывая свой статус, против нас играет очень открыто и динамично, а это тоже дает нам определенные привилегии.

Считаю, что сейчас в Украине не так много команд, которые могут с первых минут давить на "Шахтер". Однако каждый матч – это отдельное событие и так случилось, что в этом сезоне нам дважды удалось обыграть этого соперника. Однако нужно смотреть на следующие матчи", - сказал Ашур.