Дитятьев - о Смалийчуке: Ходит какой-то лысый человек по базе Карпат, как по своему дому, и странно себя ведет

Бывший защитник ряда украинских и зарубежных клубов Алексей Дитятьев, который не так давно завершил карьеру игрока, рассказал о своем периоде в " Карпатах ".

– Из финансово нестабильной "Ворсклы" вы перебрались в "Карпаты", которые тогда находились в сложном турнирном положении.

– Я пришел в "Карпаты" во время зимнего межсезонья, когда команда занимала последнее место в чемпионате. Мне у виска крутили со словами: "Куда ты переходишь?". А в итоге мы уверенно с огромным запасом остались в УПЛ.

– Почему вы продержались в "Карпатах" всего полгода? Слишком специфический клуб был в тот момент?

– После завершения сезона убрали Олега Анатольевич Дулуба . Конечно, думаю, что он не сам ушел. Просто Петр Диминский думает, что он разбирается в футболе лучше всех. В клуб пришли испанцы, которых, как я понимаю, завел Олег Смалийчук.

Я сначала вообще не понимал, кто такой Смалийчук. Вижу, ходит какой-то лысый человек, жесть, по базе, как по своему дому, и странно себя ведет. Я еще смеялся с мыслями: "Что это за чудак?!". А он себе, жесть, накрутил! Позже так сказали (улыбается).

Приехали мы в Словению на сборы, и нам начали привозить на просмотр каких-нибудь футболистов, если их так можно назвать. Мы над ними смеялись. Ну, вообще... Их уровень не соответствовал Премьер-лиге.

В какой - то день к нам с Боровиком в номер зашел администратор с таким кислым лицом, за которым я сразу понял, что произошло. Сказал: "Ребята, коротко говоря, вы едете в дубль".

– Как отреагировали?

– Мы спустились к тренеру, я уже забыл, кто там был ( после Дулуба "Карпаты" возглавил Серхио Наварро, – прим.). И он начал рассказывать, что это, мол, его выбор. Ну это было смешно. Я сказал: "Не нужно мне рассказывать, что это ваш выбор. Не буду с вами спорить, но не надо брать на себя то, что вы не решаете".

Уехали домой я, Боровик, Евгений Зубейко и Виктор Хомченко, молодой нападающий.

– Как разошлись с "Карпатами"?

– В таких случаях все сводится к торгам, за сколько месяцев отдадут зарплату. У меня было еще 1,5 года контракта, и я мог сидеть. Пришел к Юрию Дячуку-Ставицкому, также царство небесное, и сказал: "Отдайте мне зарплату за этот месяц, и я уйду". Он чуть со стула не свалился! Быстро все сделал. Хотя, если бы я попросил пару зарплат, он бы мне и две принес.

– Думаете, вас с подачи Смалийчука убрали?

– Конечно. Он же привозил футболистов. Однако я очень благодарен Смалийчуку. Тогда вылил на него много дерьма, но если бы так не произошло, то я бы не оказался в "Краковии".