Винисиус Тобиас - о начале большой войны: Я был очень напуган, отъезд из Украины стал для меня облегчением

Бразильский правый защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас в интервью испанским СМИ вспомнил о начале полномасштабной войны в Украине, после чего ему удалось эвакуироваться из Киева, а вскоре на правах аренды оказаться в мадридском "Реале".

"У меня была возможность играть за самую большую команду в мире, я встретил множество людей, с которыми никогда не думал, что встречусь, я завел друзей и стал лучше. Было облегчением покинуть Украину, но если бы не война, не знаю, была бы у меня возможность играть за "Реал" Мадрид. В то время я был очень напуган всем происходящим, мне было всего 17 лет, так что для меня это [отзъед из Украины] было облегчением, без сомнения.

Когда я подписал контракт с "Шахтером" в январе 2022 года, это было лучшее решение, которое я принял. Войны не было, и я надеялся, что ничего не случится. Я никогда не думал, что буду в таком участвовать. Конечно, моя семья обеспокоена сложившейся ситуацией, но они знают, что это мой сон, и надеются, что все это скоро закончится. Моя семья всегда позволяла мне следовать за своей мечтой, независимо от ситуации, они всегда были и всегда будут рядом со мной", – сказал бразилец.