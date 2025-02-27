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Газон в норме. Матчу Ингулец - Кривбасс ничего не угрожает
Кривбасс даже сегодня потренировался
fckryvbas.com
Матч 18-го тура УПЛ "Ингулец" – "Кривбасс", который состоится на стадионе "Горняк" в Кривом Роге, состоится в запланированное время и в запланированном месте - в субботу в 13:00.
Как сообщает ТаТоТаке сегодня "Кривбасс" проводил полноценную тренировку на стадионе "Горняк", и газон вместе с почвой (его состояние помешало сыграть здесь неделю назад против "Вереса") – в норме.
Также фото с тренировки выложил и "Кривбасс".
Напомним, что ранее была информация, что решению по матчу будет принимать делегат поединка непосредственно перед игрой, основываясь на состоянии газона.
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