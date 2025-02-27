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Ярмоленко: Если на Динамо полный Олимпийский приходил на ЛЧ или Шахтер, то в Германии так в каждом матче
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fcdynamo.com
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– Когда играли "Боруссия" с "Шахтером", я вышел на пустой "Сигнал Идуна Парк" – и это было очень впечатляюще. Когда ты выходишь, и там желтая стена – это вообще другие ощущения. Какие были твои ощущения, когда ты впервые вышел на стадион?
– Вау! Ты мечтал об этих эмоциях – и ты их получаешь. Просто до этого я уже много игр играл за сборную, и, конечно, когда собирался полный "Олимпийский", то также атмосфера классная. Или когда во Львове играешь, и приходит полный стадион, как болеют там за сборную – это тоже классные эмоции.
Но там это каждую неделю, иногда дважды в неделю. Если на "Динамо" приходил полный "Олимпийский", когда играли Лигу чемпионов или против "Шахтера", а там все равно, против кого ты играешь – всегда полный стадион. Это классно.
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