Динамо сделало предложение по вингеру из Второй лиги Турции

Президент турецкого "Искендерунспора" Хакан Болат заявил, что у клуба из Второй лиги (третий дивизион Турции) есть предложение от киевского " Динамо " по правому вингеру команды Мехмету Манышу.

"Мехмет Маныш получил официальное предложение о трансфере от "Динамо" Бухарест и "Динамо" Киев", - сказал Болат.

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Отметим, что в 25 матчах за "Искендерунспор" в текущем сезоне вингер забил 1 гол и сделал 15 ассистов. Также играл за "Базель" U-19 (6 голов и 4 ассиста в 48 играх), "Беллинцону" (3/2/35). Провел 3 матча в составе сборной Турции U-19.

Ранее сообщалось, что предложение по Манышу сделало и "Полесье".