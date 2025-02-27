Ворскла – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 19-го тура чемпионата Украины между полтавской "Ворсклой" и киевским "Динамо".

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Лидер турнирной таблицы едет в гости к команде, идущей в зоне вылета. Кажется, для коллектива Александра Шовковского это должен быть легкий матч, легкие три очка. Тем не менее, аутсайдеры любят преподносить сюрпризы фаворитам. Каким составом выйдет на поединок киевское "Динамо? Даст ли бой грозным гостям "Ворскла"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 28 февраля – в 15:25 по киевскому времени.

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Комментатор: Владимир Зуев