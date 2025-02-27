Трабзонспор не оставляет попыток договориться по очередному игроку Шахтера

Турецкий "Трабзонсопор", в составе которого уже играют три украинца, продолжает интересоваться полузащитником " Шахтера " Артемом Бондаренко.

Зимой подписать игрока турецкому клубу не удалось, стороны не сошлись в цене. "Трабзонспор" предлагал за Бондаренко 7 млн ​​евро, в то время как "Шахтер" не хотел опускать ценник ниже 12 млн.

Впрочем, по данным Fanatik, турецкий клуб вернется к потенциальному трансферу 24-летнего игрока уже летом. Считается, что в этот раз стороны уже сумеют договориться о сумме трансфера.

Напомним, что во время зимнего трансферного окна "Трабзонспора" приобрел сразу двух украинских игроков "Шахтера" – 23-летнего нападающего Данила Сикана и 28-летнего вингера Александра Зубкова. До этого цвета клуба из Трабзона уже защищал украинский защитник Арсений Батагов.

Бондаренко в нынешнем сезоне провел 25 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, забив восемь голов и оформив два ассиста.

Контракт Артема с донецким клубом действует до 31 декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 10 млн. евро.