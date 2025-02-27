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Трабзонспор не оставляет попыток договориться по очередному игроку Шахтера
Турецкий клуб планирует летом вернуться к вопросу трансфера Бондаренко
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Турецкий "Трабзонсопор", в составе которого уже играют три украинца, продолжает интересоваться полузащитником "
Зимой подписать игрока турецкому клубу не удалось, стороны не сошлись в цене. "Трабзонспор" предлагал за Бондаренко 7 млн евро, в то время как "Шахтер" не хотел опускать ценник ниже 12 млн.
Впрочем, по данным Fanatik, турецкий клуб вернется к потенциальному трансферу 24-летнего игрока уже летом. Считается, что в этот раз стороны уже сумеют договориться о сумме трансфера.
Напомним, что во время зимнего трансферного окна "Трабзонспора" приобрел сразу двух украинских игроков "Шахтера" – 23-летнего нападающего Данила Сикана и 28-летнего вингера Александра Зубкова. До этого цвета клуба из Трабзона уже защищал украинский защитник Арсений Батагов.
Бондаренко в нынешнем сезоне провел 25 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, забив восемь голов и оформив два ассиста.
Контракт Артема с донецким клубом действует до 31 декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 10 млн. евро.
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