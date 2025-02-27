  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Трабзонспор не оставляет попыток договориться по очередному игроку Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трабзонспор не оставляет попыток договориться по очередному игроку Шахтера

Премьер-лига
Обновлено

Турецкий клуб планирует летом вернуться к вопросу трансфера Бондаренко

Трабзонспор не оставляет попыток договориться по очередному игроку Шахтера

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Турецкий "Трабзонсопор", в составе которого уже играют три украинца, продолжает интересоваться полузащитником "Шахтера" Артемом Бондаренко.

Зимой подписать игрока турецкому клубу не удалось, стороны не сошлись в цене. "Трабзонспор" предлагал за Бондаренко 7 млн ​​евро, в то время как "Шахтер" не хотел опускать ценник ниже 12 млн.

Впрочем, по данным Fanatik, турецкий клуб вернется к потенциальному трансферу 24-летнего игрока уже летом. Считается, что в этот раз стороны уже сумеют договориться о сумме трансфера.

Напомним, что во время зимнего трансферного окна "Трабзонспора" приобрел сразу двух украинских игроков "Шахтера" – 23-летнего нападающего Данила Сикана и 28-летнего вингера Александра Зубкова. До этого цвета клуба из Трабзона уже защищал украинский защитник Арсений Батагов.

Бондаренко в нынешнем сезоне провел 25 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, забив восемь голов и оформив два ассиста.

Контракт Артема с донецким клубом действует до 31 декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 10 млн. евро.

По теме
yellow-arrow
Ярмоленко: В детстве моей первой футболкой была футболка Реала
yellow-arrow
Гендир ЛНЗ: Первая воздушная тревога – и все новички-легионеры, конечно, паникуют
yellow-arrow
На этот раз - бразилец. Карпаты интересуются очередном игроком Руха
Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
27.02.2025 в 22:31
Жадность ахметова сгубила...
Ответить
0
2
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
27.02.2025 в 22:31
Жадность ахметова сгубила...
Ответить
0
2
жека-киев (биг виладж)
27.02.2025 в 22:20
За Бондаренко просити більш ніж за Зубкова, і навіть Сікана, це якийсь брєд.От за тих, більше можна було отримати, а за Артема.... І за 7 треба дякувати.
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости