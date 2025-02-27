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Пенальти в ворота Ворсклы и гол в ворота Зари. Риццоли разобрал спорные эпизоды 18-го тура УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Гол в ворота Зари нельзя было засчитывать, а пенальти в ворота Ворсклы был назначен верно

Пенальти в ворота Ворсклы и гол в ворота Зари. Риццоли разобрал спорные эпизоды 18-го тура УПЛ

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли разобрал спорные решения арбитров в матчах 18-го тура УПЛ.

Так, в эпизоде матча "Александрия" - "Заря" 2:1, когда Александр Филиппов забил победный гол, судья, по данным Риццоли, не должен был засчитывать взятие ворот, так как ранее было нарушение правил со стороны игрока "горожан" Мишнева.

"Мишнев атакует Башича сзади, ставя свою левую ногу перед правой ногой соперника, создавая контакт и делая таким образом ему подножку, а также толкая его левой ногой в спину.

На поле кажется, что Мишнев играл в мяч, поэтому борьба (толчок туловищем) кажется правильной, но на видео видно, что Дмитрий не играл в мяч. Поэтому эта борьба является нарушением – подножка.

Правильным решением арбитра было бы зафиксировать фол. Когда дело доходит до толчка туловищем, вмешательство ВАР всегда сложно, поскольку интенсивность контакта оценивается на поле", - сказал Риццоли.

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Также резонансным оказался матч "Оболонь" - "Ворскла" 1:0, в котором единственный гол был забит с пенальти.

Впрочем, по словам Риццоли, в этом случае пенальти был назначен верно, так как рука двигалась к мячу, что свидетельствует о намерении защитника заблокировать удар.

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