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На этот раз - бразилец. Карпаты интересуются очередном игроком Руха

Премьер-лига
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Очередные пертурбации в львовских клубах

На этот раз - бразилец. Карпаты интересуются очередном игроком Руха

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Карпаты" проявляют интерес к бразильцу "Руха" Клайверу, сообщает Sport.ua.

Вполне вероятно, что он продолжит карьеру в составе "зелено-белых".

В то же время, бразильский легионер "Карпат" Стенио отправится на родину, где на правах годичной аренды будет выступать за ФК "Америка Минейро". Именно его и может заменить Клайвер.

Также есть новости и из состава "Руха".

Так, полузащитники Руслан Непейпиев и Андрей Столярчук отстранены от занятий с основной командой и продолжат тренировочный процесс во второлиговом "Рухе-2". Пока еще трудно сказать, останутся ли они в "Рухе" или же будут отданы в аренду.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
27.02.2025 в 23:07
Галицькі аферисти щось затівають....
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1
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
27.02.2025 в 23:07
Галицькі аферисти щось затівають....
Ответить
0
1

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