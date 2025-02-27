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На этот раз - бразилец. Карпаты интересуются очередном игроком Руха
Очередные пертурбации в львовских клубах
Фото: ФК Рух
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Вполне вероятно, что он продолжит карьеру в составе "зелено-белых".
В то же время, бразильский легионер "Карпат" Стенио отправится на родину, где на правах годичной аренды будет выступать за ФК "Америка Минейро". Именно его и может заменить Клайвер.
Также есть новости и из состава "Руха".
Так, полузащитники Руслан Непейпиев и Андрей Столярчук отстранены от занятий с основной командой и продолжат тренировочный процесс во второлиговом "Рухе-2". Пока еще трудно сказать, останутся ли они в "Рухе" или же будут отданы в аренду.
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