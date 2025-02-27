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Гендир ЛНЗ: Первая воздушная тревога – и все новички-легионеры, конечно, паникуют
Проблемы у всех клубов УПЛ
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Генеральный директор
– Безусловно, когда мы подписывали новичков, когда вели с ними переговоры, мы же говорим сразу так, как оно есть – не в плане, что мы их пугаем, а в плане того, что мы их готовим к тому, что может быть воздушная тревога, что это такой звук, что он продолжается 1-2 минуты, потом заканчивается, потом заканчивается. Со всеми мы это говорили еще до того, как они оказались в Украине, то есть, они были подготовлены.
Как показывает практика, первая воздушная тревога – и все забывают все наши подготовки и, конечно, паникуют, кто-то сильнее, кто-то меньше. Глобально ситуация абсолютно нормальная, потому что когда футболисты-иностранцы находятся в нашем коллективе, они видят, что все украинцы ведут себя нормально, никто не паникует, ничего экстраординарного не происходит.
Но, конечно, каждая история индивидуальна. Например, у нас был в аренде 19-летний македонский футболист Матей Ангелов – он сразу с первых тревог попросил прервать аренду и поехал зимой обратно в Македонию.
В основном все остальные футболисты реагируют нормально именно потому, что они находятся в украинском коллективе. Легионеров у нас, условно, 10, а вся команда вместе с персоналом – 45 человек. Когда 35 ведут себя спокойно и нормально, то остальные 10, разумеется, ведут себя так же нормально.
– Это какой-то пункт в контракте подписывается?
– Нет, ни в коем случае. Это джентльменские соглашения.
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