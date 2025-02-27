Карпаты – ЛНЗ. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 19-го тура чемпионата Украины между львовскими "Карпатами" и черкасским "ЛНЗ".

Встреча середняков первенства. Шестая команда турнирной таблицы принимает девятую. "Карпаты", безусловно, хотели бы попасть в ТОП-5, но разрыв пока солидный, 6 очков, зато конкуренты дышат в спину, "ЛНЗ" в их числе. Смогут ли львовяне оторваться? Или же потеряют зачетные пункты? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 28 февраля – в 17:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Тарас Вархоляк