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Карпаты – ЛНЗ. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
УПЛ ТБ
UA-Футбол организует комментарий поединка 19-го тура чемпионата Украины между львовскими "Карпатами" и черкасским "ЛНЗ".
Встреча середняков первенства. Шестая команда турнирной таблицы принимает девятую. "Карпаты", безусловно, хотели бы попасть в ТОП-5, но разрыв пока солидный, 6 очков, зато конкуренты дышат в спину, "ЛНЗ" в их числе. Смогут ли львовяне оторваться? Или же потеряют зачетные пункты? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 28 февраля – в 17:55 по киевскому времени.
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Комментатор: Тарас Вархоляк
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