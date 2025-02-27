Известны причины, по которым Дедышин подал в отставку с поста гендира Руха

Стали известны причины, по которым генеральный директор " Руха " Игорь Дедышин подал в отставку со своего поста.

По данным Sport.ua, свой уход известный функционер объяснил тем, что клуб остановился в своем развитии, а он не обладает теми рычагами влияния, которые способствовали бы реализации его замыслов.

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Впрочем, стоит отметить, что пока что не известно, принял ли отставку Дедышина Григорий Козловский.

Напомним, что Дедышин был назначен генеральным директором львовского клуба летом 2019 года. Также отметим, что перед новым годом "Карпаты" и "Рух" объявили о "слиянии" клубов.

До ФК "Рух" Игорь Дедышин долгое время был генеральным директором "Карпат", а затем – "Вереса".