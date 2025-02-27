  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Известны причины, по которым Дедышин подал в отставку с поста гендира Руха
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны причины, по которым Дедышин подал в отставку с поста гендира Руха

Премьер-лига
Обновлено

Клуб остановился в развитии

Известны причины, по которым Дедышин подал в отставку с поста гендира Руха

скриншот

Новина українською

Стали известны причины, по которым генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин подал в отставку со своего поста.

По данным Sport.ua, свой уход известный функционер объяснил тем, что клуб остановился в своем развитии, а он не обладает теми рычагами влияния, которые способствовали бы реализации его замыслов.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Впрочем, стоит отметить, что пока что не известно, принял ли отставку Дедышина Григорий Козловский.

Напомним, что Дедышин был назначен генеральным директором львовского клуба летом 2019 года. Также отметим, что перед новым годом "Карпаты" и "Рух" объявили о "слиянии" клубов.

До ФК "Рух" Игорь Дедышин долгое время был генеральным директором "Карпат", а затем – "Вереса".

По теме
yellow-arrow
Источник, близкий к Динамо, опровергает интерес киевлян к вингеру из Второй лиги Турции
yellow-arrow
КДК выписал дисквалификацию Максимову и штрафы трем клубам УПЛ
yellow-arrow
Ярмоленко: В детстве моей первой футболкой была футболка Реала
Игорь Дедышин Рух (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости