  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ярмоленко: В Динамо чувствую себя старшим братом, который может подсказать
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмоленко: В Динамо чувствую себя старшим братом, который может подсказать

Премьер-лига

В свое время был другой футбол

Ярмоленко: В Динамо чувствую себя старшим братом, который может подсказать

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал, ощущает ли он давление из-за своего статуса в киевской команде.

"Давления никакого нет. Наоборот, возможно, чувствую себя старшим братом, который может подсказать, как правильно сделать в той или иной ситуации на футбольном поле, или если ребята сами приходят за советом – в жизни какие-то невзгоды или еще что-то, – тогда я даю какой-то совет. Но только может подсказать, что нужно делать на футбольном поле.

Таких советов много. В некоторых ситуациях нужно успокоить, иногда, когда видишь, что футболист наоборот слишком спокоен – надо его завести. Опытные футболисты, которые сейчас находят в той или иной команде, понимают, о чем я говорю, потому что ты должен быть внутри коллектива, чтобы это чувствовать.

Читайте такжеЯрмоленко: Если на Динамо полный Олимпийский приходил на ЛЧ или Шахтер, то в Германии так в каждом матче

Когда я пришел в команду был другой футбол, другое время. Тебе никто совета не давал. Я рад, что это изменилось и я пытаюсь сейчас быть тем, кого мне не хватало в свое время. Чтобы мне не только напихали, но и дали какой-нибудь совет, чтобы я мог сесть и поговорить с опытным футболистом, чтобы он рассказал мне о каких-то нюансах и я увидел бы, что то, что он сказал, работает на футбольном поле. Тогда я бы начал раньше это делать", – сказал Ярмоленко.

По теме
yellow-arrow
Источник, близкий к Динамо, опровергает интерес киевлян к вингеру из Второй лиги Турции
yellow-arrow
КДК выписал дисквалификацию Максимову и штрафы трем клубам УПЛ
yellow-arrow
Известны причины, по которым Дедышин подал в отставку с поста гендира Руха
Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
GG.Спорт
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости