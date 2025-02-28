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Ярмоленко: В Динамо чувствую себя старшим братом, который может подсказать
В свое время был другой футбол
Фото: ФК Динамо Київ
Лидер "
"Давления никакого нет. Наоборот, возможно, чувствую себя старшим братом, который может подсказать, как правильно сделать в той или иной ситуации на футбольном поле, или если ребята сами приходят за советом – в жизни какие-то невзгоды или еще что-то, – тогда я даю какой-то совет. Но только может подсказать, что нужно делать на футбольном поле.
Таких советов много. В некоторых ситуациях нужно успокоить, иногда, когда видишь, что футболист наоборот слишком спокоен – надо его завести. Опытные футболисты, которые сейчас находят в той или иной команде, понимают, о чем я говорю, потому что ты должен быть внутри коллектива, чтобы это чувствовать.
Когда я пришел в команду был другой футбол, другое время. Тебе никто совета не давал. Я рад, что это изменилось и я пытаюсь сейчас быть тем, кого мне не хватало в свое время. Чтобы мне не только напихали, но и дали какой-нибудь совет, чтобы я мог сесть и поговорить с опытным футболистом, чтобы он рассказал мне о каких-то нюансах и я увидел бы, что то, что он сказал, работает на футбольном поле. Тогда я бы начал раньше это делать", – сказал Ярмоленко.
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