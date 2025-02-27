Ярмоленко: В детстве моей первой футболкой была футболка Реала

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал, какая первая футбольная футболка появилась у него в детстве.

"Моей первой футболкой в детстве была футболка мадридского "Реала".

Не потому что я болел за "Реал". Просто как-то батя был где-то на заработках, и привез мне эту футболку. Она до сих пор еще есть у родителей", - рассказал Ярмоленко.