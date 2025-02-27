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Ярмоленко: В детстве моей первой футболкой была футболка Реала
Но не потому, что Андрей болел за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал, какая первая футбольная футболка появилась у него в детстве.
"Моей первой футболкой в детстве была футболка мадридского "Реала".
Не потому что я болел за "Реал". Просто как-то батя был где-то на заработках, и привез мне эту футболку. Она до сих пор еще есть у родителей", - рассказал Ярмоленко.
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Источник:GG.Спорт
Опубликовал: Михаил Черныш
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