Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник, близкий к Динамо, опровергает интерес киевлян к вингеру из Второй лиги Турции
Мехмета Маныша в Динамо не будет
фото из свободных источников
В турецких СМИ появилась информация о том, что
Впрочем, как сообщает Dynamo.kiev.ua, данная информация не соответствует действительности.
"Бело-синие" никогда не интересовались этим исполнителем и все публикации на этот счет румынских и турецких СМИ являются абсолютной выдумкой", - сообщает источник.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Отметим, что в 25 матчах за "Искендерунспор" в текущем сезоне вингер забил 1 гол и сделал 15 ассистов. Также играл за "Базель" U-19 (6 голов и 4 ассиста в 48 играх), "Беллинцону" (3/2/35). Провел 3 матча в составе сборной Турции U-19.
Популярное сейчас
- Цыганык: Каладзе и в Динамо был очень понтовый, он очень любил деньги
- Ярмоленко назвал четырех игроков Динамо, которые уже готовы к переезду в Европу
- Умер победитель Лиги чемпионов в составе Реала. Ему не было даже 50-ти
- Никогда такого не было. Игрокам Черноморца пообещали премию за победу над Колосом
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- В Кремле заявили, что РФ не будет обсуждать статус "новых субъектов РФ"