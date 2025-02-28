Источник, близкий к Динамо, опровергает интерес киевлян к вингеру из Второй лиги Турции

В турецких СМИ появилась информация о том, что "Динамо" интересуется вингером клуба Второй Лиги Турции "Искендерунспор" Мехметом Манышем. Об этом заявлял президент турецкого клуба.

Впрочем, как сообщает Dynamo.kiev.ua, данная информация не соответствует действительности.

"Бело-синие" никогда не интересовались этим исполнителем и все публикации на этот счет румынских и турецких СМИ являются абсолютной выдумкой", - сообщает источник.

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Отметим, что в 25 матчах за "Искендерунспор" в текущем сезоне вингер забил 1 гол и сделал 15 ассистов. Также играл за "Базель" U-19 (6 голов и 4 ассиста в 48 играх), "Беллинцону" (3/2/35). Провел 3 матча в составе сборной Турции U-19.