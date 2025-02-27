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КДК выписал дисквалификацию Максимову и штрафы трем клубам УПЛ
Подоспело наказание от КДК
vorskla.com.ua
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял ряд решений по итогам 18-го тура УПЛ.
Так, главный тренер "
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"За умышленное оставление технической зоны с целью спора с официальным лицом матча", - говорится в заявлении КДК.
Также комитет оштрафовал несколько клубов за задержки начала матчей.
Так, "Ворскла" и "Заря" были оштрафованы на 10 тысяч гривен, а "Александрия" - на 15 тысяч гривен.
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