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КДК выписал дисквалификацию Максимову и штрафы трем клубам УПЛ

Премьер-лига
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Подоспело наказание от КДК

КДК выписал дисквалификацию Максимову и штрафы трем клубам УПЛ

vorskla.com.ua

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Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял ряд решений по итогам 18-го тура УПЛ.

Так, главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов, который в матче с "Оболонью" (0:1) получил красную карточку, имеет двухматчевую дисквалификацию.

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"За умышленное оставление технической зоны с целью спора с официальным лицом матча", - говорится в заявлении КДК.

Также комитет оштрафовал несколько клубов за задержки начала матчей.

Так, "Ворскла" и "Заря" были оштрафованы на 10 тысяч гривен, а "Александрия" - на 15 тысяч гривен.

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Юрий Максимов ФК Александрия
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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