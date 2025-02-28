Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оболонь - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь - Полесье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 28.02.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Оболонь
Программу 19-го тура УПЛ откроет матч между "Оболонью" и "Полесьем". Игра состоится в Киеве на "Оболонь Арене".
"Пивовары" в минувшем туре минимально одолели "Ворсклу" (1:0), а "волки" одержали победу над "Ингульцом" (1:0).
Поединок начнется в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 19-й тур. 28.02.2025
Киев, "Оболонь Арена"
"Оболонь" 13:00 "Полесье"
Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ
Популярное сейчас
- Довбик все еще на травме, хорошие новости для Трубина и поражение Милана. Главные новости за 27 февраля
- Известны причины, по которым Дедышин подал в отставку с поста гендира Руха
- Дитятьев - о Смалийчуке: Ходит какой-то лысый человек по базе Карпат, как по своему дому, и странно себя ведет
- Гендиректор Руха подал в отставку
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Трабзонспор не оставляет попыток договориться по очередному игроку Шахтера