Оболонь - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Программу 19-го тура УПЛ откроет матч между "Оболонью" и "Полесьем". Игра состоится в Киеве на "Оболонь Арене".

"Пивовары" в минувшем туре минимально одолели "Ворсклу" (1:0), а "волки" одержали победу над "Ингульцом" (1:0).

Поединок начнется в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 19-й тур. 28.02.2025

Киев, "Оболонь Арена"

"Оболонь" 13:00 "Полесье"

Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ