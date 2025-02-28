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Посол Италии в Украине сравнил стадион Полесья с Сан-Сиро
Он отметил качество газона
Фото: ФК Полісся
Посол Италии в Украине Карло Формоза совершил рабочую поездку в Житомирскую область. Во время визита посол осмотрел инфраструктуру футбольного клуба "Полесье", где его поразил уровень спортивных объектов, развивающихся даже в условиях войны.
Особое внимание он обратил на качество газона. Его слова передает клубная пресс-служба.
"Отдельно хочу выделить качество газона. Использована самая современная технология. Качество газона ФК "Полесье" лучше газон на "Сан-Сиро".
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Источник:ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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