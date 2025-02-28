Посол Италии в Украине сравнил стадион Полесья с Сан-Сиро

Посол Италии в Украине Карло Формоза совершил рабочую поездку в Житомирскую область. Во время визита посол осмотрел инфраструктуру футбольного клуба "Полесье", где его поразил уровень спортивных объектов, развивающихся даже в условиях войны.

Особое внимание он обратил на качество газона. Его слова передает клубная пресс-служба.