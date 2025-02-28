Ворскла – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Сегодня состоится еще один матч 19-го тура чемпионата Украины, в котором "Ворскла" встретится с "Динамо". Из-за проблем с газоном в Полтаве поединок пройдет в Киеве.

Киевляне лидируют в турнирной таблице УПЛ, набрав 46 очков. Полтавчане с 16 пунктами идут на 13-й строчке.

Поединок начнется в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 19-й тур. 28.02.2025

Киев, "Динамо" им. В.В Лобановского

"Ворскла" 15:30 "Динамо"

Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ