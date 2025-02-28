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Ворскла - Динамо: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

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Ворскла - Динамо: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В последний день зимы, 28-го февраля, состоятся три матча 19-го тура УПЛ 2024/25. В одном из них полтавская "Ворскла" в Киеве будет принимать лидера первенства столичное "Динамо".

Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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