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"Наша селекционная служба хорошо сработала". Спортдир Руха - о новичках-легионерах

Премьер-лига

В зимнее межсезонье клуб подписал Бекназа Алмазбекова и Бабукара Фаала

"Наша селекционная служба хорошо сработала". Спортдир Руха - о новичках-легионерах

fcrukh.com

Новина українською

Спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий поделился подробностями подписания Бекназа Алмазбекова и Бабукара Фаала.

"Мы помнили Бекназа по матчам в Юношеской лиге УЕФА. Это были важные игры для "Руха" и все - болельщики, руководство клуба, тренеры и игроки - прекрасно помнят противостояние с "Галатасараем". Алмазбеков тогда был лидером турецкой команды, привлекался к матчам основной команды, поэтому мы опасались его действий на флангах атаки. У нас была сильная и крепкая команда и благодаря коллективным действиям "Рух" победил. Бекназ тогда попортил нервы нашим защитникам. У него отличная скорость, хорошая техника и видение поля, сильный удар.

Не хочется завышать ожидания от этого трансфера, но к нам приходит хоть и молодой, но опытный футболист, у которого в 19-летнем возрасте за плечами уже почти 20 игр за национальную сборную. Наша селекционная служба хорошо сработала и это очень качественное подписание для нас.

Бабукар должен был перейти в "Рух" еще летом, но тогда возникли определенные проблемы с документацией. Мы продолжали наблюдать за ним и понимали, что зимой будем на сборах в Словении, поэтому решили пригласить Фаала на просмотр. Виталию Пономареву хватило нескольких тренировок, чтобы понять, что это именно тот футболист, который нужен нашему клубу.

Бабукар сыграл несколько матчей на сборах, забил 2 гола. Это габаритный форвард, который хорошо играет корпусом и удачно действует спиной к чужим воротам. Также отмечу его человеческие качества, ведь Бабукар очень приятный и позитивный парень, который быстро влился в коллектив. Хочется, чтобы он как можно быстрее адаптировался в клубе, выучил не только отдельные слова на украинском, а мог свободно общаться. Думаю, у него все получится", - рассказал Лапицкий.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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