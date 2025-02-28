"Наша селекционная служба хорошо сработала". Спортдир Руха - о новичках-легионерах

Спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий поделился подробностями подписания Бекназа Алмазбекова и Бабукара Фаала.

"Мы помнили Бекназа по матчам в Юношеской лиге УЕФА. Это были важные игры для "Руха" и все - болельщики, руководство клуба, тренеры и игроки - прекрасно помнят противостояние с "Галатасараем". Алмазбеков тогда был лидером турецкой команды, привлекался к матчам основной команды, поэтому мы опасались его действий на флангах атаки. У нас была сильная и крепкая команда и благодаря коллективным действиям "Рух" победил. Бекназ тогда попортил нервы нашим защитникам. У него отличная скорость, хорошая техника и видение поля, сильный удар.

Не хочется завышать ожидания от этого трансфера, но к нам приходит хоть и молодой, но опытный футболист, у которого в 19-летнем возрасте за плечами уже почти 20 игр за национальную сборную. Наша селекционная служба хорошо сработала и это очень качественное подписание для нас.