Выходцы из PASS, украинский хорват и тренер-защитник в Ровно. Новое поколение тренеров в УПЛ

Украинская Премьер-лига в разные годы располагала целым рядом опытных специалистов тренерского "цеха". Обычно наш футбол славился коучами, подход которых к игре начинался с простого тезиса: "Сильно готов физически - будешь хорошо играть."

Конечно, сейчас физические качества игроков тоже очень важны, в топ-чемпионатах именно они играют одну из ключевых ролей. Однако также следует обращать внимание на тактическую оснащенность европейских коллег и кое-где неординарные, как для футбола, тактические решения.

Украинские же тренеры "старой закалки" на чаши весов с неординарностью, креативностью и новизной предпочитают борьбу, физическую готовность и интенсивность, которые значительно перевешивают первые. При этом следует признать, что все наибольшие успехи украинские клубы, равно как и национальная сборная, достигли именно благодаря стилю "сражаться и бороться". Поэтому называть такой подход плохим или тем более недостаточно профессиональным было бы кощунством и необоснованным.

Этот материал расскажет о новом поколении украинских тренеров, которые стремятся учиться большему и, кроме базовых, как для спорта, вещей, хотят постичь самые сокровенные концепции этой игры. Ознакомить и приучить нас к тому, что футбол – это нечто большее, чем просто игра.

Владислав Лупашко

Во время карьеры игрок Владислав уже начал задумываться над своим тренерским будущим. И по завершении одного жизненного этапа сразу начал другой. "Повесив бутсы на гвоздь" в 2022 году и получив тренерскую лицензию категории А в 2023 году, Владислав стал главным тренером Ингульца, который, вылетев из Премьер-лиги, нуждался в обновлении как в структурном плане, так и в игровом. Президент клуба Александр Поворознюк шел на риск, назначая Лупашко на этот пост, но со временем президент петровцев будет полностью доволен своим решением.

Молодой тренер в свой первый же самостоятельный тренерский отрезок карьеры ровно прошел дистанцию ​​в Первой лиге и стал чемпионом с клубом Петрова, обыграв в очном матче "Карпаты" на собственном поле. Львовян считали главными фаворитами всего турнира. Впоследствии футбольные пути приведут Лупашко во Львов.

Летом, после окончания сезона и вывода команды в УПЛ, специалист неожиданно покидает казаков. СМИ активно сватают его в ЛНЗ, который на тот момент попрощался с Олегом Дулубом и находился в поисках нового кормчего. Также поступают слухи из Львова, что в новом сезоне "Карпаты" не будет тренировать легендарный Мирон Маркевич, который хоть и уступил Лупашку в борьбе, но все же получил путевку в элитный дивизион.

Глобальные изменения в "Карпатах" привели к команде молодого специалиста, и тот, кто в предыдущем сезоне активно противостоял львовянам, теперь стал ответственным за результат этой команды.

Последствия перестройки Лупашка можно было увидеть сразу. Среди основных изменений – владение мячом, даже с привлечением голкипера, который в начале атаки исполняет роль "последнего" защитника и ищет адресата, располагаясь при этом достаточно высоко. Также стоит упомянуть об "открытом" футболе команды, которая, по словам Лупашко, стремится играть на равных со всеми соперниками в лиге.

Пока не все получается, но после "руховского" усиления клуба у тренерского штаба появятся новые опции и идеи, которые впоследствии могут принести свои плоды.

Имад Ашур

Главный тренер молодежной команды "СК Днепр-1", после того как его бывший "корабль" затонул в днепровских водах, получил приглашение стать тренером "Полесье-2". Летом Имад Ашур начал формировать свой тренерский штаб и готовился принимать вновь команду Второй лиги, но вдруг руководство клуба во главе с президентом Геннадием Буткевичем решило предоставить ему шанс в основной команде и предложило стать главным тренером "Полесья".

После первого сезона в элите, которым боссы клуба остались не очень довольны (хотя команда оказалась среди когорты еврокубковых клубов), "полесские волки" претерпели изменения как в составе, так и в руководстве. Команда существенно усилилась, особенно стоит отметить подписания Алексея Гуцуляка, Руслана Бабенко и Эдуарда Сарапия, которых клуб приобрел у СК Днепр-1 перед его гибелью.

Имад Ашур начал строить команду. Его стилю присущ агрессивный футбол с привлечением флангов. Работа форварда – постоянное давление на защитников и большой объем беговой работы. Филипп Будковский не подошел тренеру по этим параметрам и вынужден был искать себе новый клуб.

Сам Ашур неоднократно отмечал, что он не считает себя выходцем из PASS, ведь его связь с этим проектом ограничивается лишь несколькими лекциями, которые он там провел, и дружбой с Глебом Платовым, основателем PASS.

Пока до конца не понятно, каких высот может достичь "Полесье" с этим тренером, ведь первые полгода получились довольно сумбурными и неоднозначными. Учитывая имеющийся кадровый потенциал команды, она просто не имеет права не попасть в еврокубки. Так место ниже четвертого после окончания сезона можно будет считать провалом.

Сможет ли современный тактик и аналитик наверстать упущенное и набрать необходимое количество зачетных пунктов для выполнения поставленных задач – увидим в конце сезона. В любом случае, взгляд Имада Ашура на футбол можно считать новым и интересным, особенно для украинского чемпионата.

Олег Шандрук

Человек, который тоже перешел из молодежной команды к руководству основным составом – Олег Шандрук. В прошлом центральный защитник многих украинских клубов, он возглавил ровенский "Верес" прошлой зимой после увольнения Сергея Лавриненко, который не сумел наладить игру ровенчан в красно-черном коллективе.

Сначала решение руководства клуба вызвало немало скепсиса, ведь Верес находился неподалеку от зоны вылета в турнирной таблице. Однако время показало, что Олег Шандрук знал, куда он приходит, и имел свои аргументы для выхода из кризиса. Команда спокойно завершила сезон, избежав борьбы за выживание, а в новом чемпионате начала демонстрировать еще более стабильную игру.

Усилившись перед стартом этого сезона, "Верес" стал серьезным середняком чемпионата - середняком, который, при благоприятных обстоятельствах, может претендовать на большее.

Главная черта команды Олега Шандрука – надежная игра в обороне. Поскольку сам тренер в прошлом был защитником, неудивительно, что надежность в защите для него больше всего. Кроме того, команда демонстрирует характер и силу воли - "Верес" занимает второе место в чемпионате по набранным очкам после того, как уступал в ходе встречи. Это еще раз подчеркивает умение Шандрука мотивировать своих подопечных.

Первая игра после возобновления чемпионата прошла очень успешно - команда разгромила криворожский "Кривбасс" со счетом 3:0. Конечно, вряд ли такой уровень результатов будет сохранен постоянно, но даже в случае потери позиций Верес вряд ли сильно опустится в таблице.

Президенту НК "Верес" Ивану Надеину стоит задуматься, ведь контракт с главным тренером истекает уже этим летом. Если руководство народного клуба стремится и дальше бороться за первую восьмерку и оставаться конкурентоспособным, необходимы дополнительные финансовые вливания и усиления состава.

Младен Бартулович

Бонусом стоит вспомнить человека, хоть и не имеющего украинского паспорта, но имеющего большое украинское сердце. К тому же всю свою футбольную славу Младен снискал, играя именно в нашей стране.

Последним клубом в его игровой карьере стал петровский "Ингулец", о котором уже шла речь в этом материале. Бартулович почти одновременно с Владиславом Лупашко начал овладевать тренерским ремеслом, а также вместе с украинцем приступил к работе в тренерском штабе "Ингульца". После увольнения Сергея Лавриненко в ноябре 2022 года Бартулович временно исполнял обязанности главного тренера, а в декабре того же года оба стали ассистентами нового главного тренера Сергея Ковальца.

В июне 2023 года Бартулович покинул "Ингулец" и присоединился к тренерскому штабу луганской "Зари" под руководством Ненада Лалатовича.

После ухода Лалатовича в августе 2023 года Бартулович снова исполнял обязанности главного тренера, проведя матч против пражской "Славии" в рамках квалификации Лиги Европы. Впоследствии он работал в штабах Валерия Кривенцова и Юрия Коваля, а в августе 2024 года снова стал исполняющим обязанности главного тренера "Зари".

Как видим, молодой тренер умеет держать удар и пока неплохо руководит луганским коллективом, который переживает, вероятно, худший период за последние годы. Это особенно ощутимо, учитывая, что мы уже привыкли к "Заре" как к третьей силе украинского чемпионата.

Сам Младен демонстрирует огромную поддержку Украине и украинскому народу. Как пример – его переход на украинский язык, на котором он, как для хорвата, говорит очень хорошо.

Дисциплинированный человек и фанат своего дела Младен Бартулович заслуживает быть в этом материале среди украинских тренеров нового поколения.

На самом деле, очень круто, что у нашего футбола есть фанатики и самоучки в хорошем понимании этих слов. Людей, которые действительно любят футбол и хотят привносить в него что-нибудь свое – свежее и актуальное. Ибо кто, как не они, будет вводить тенденции современного европейского футбола в нашей стране?

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