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УПЛ. Ворскла - Динамо 1:1. Сенсационная ничья в Киеве

Премьер-лига

Полтавчане принимали киевлян на стадионе "Динамо"

УПЛ. Ворскла - Динамо 1:1. Сенсационная ничья в Киеве

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 19-го тура УПЛ встречались "Ворскла" и "Динамо". Это был номинально домашний матч для полтавчан, но играли его на стадионе "Динамо". Состояние газона на стадионе "им. Бутовского" в Полтаве не позволяло сегодня командам сыграть на нем.

Киевляне с солидным запасом лидируют и в этом чемпионате играют уверенно. Не всегда удается продемонстрировать качественный футбол, но результата достигают. В прошлом туре подопечные Шовковского уверенно переиграли "Карпаты" (2:0). "Ворскла" минимально уступила "Оболони“ и опустилась на 13-е место. Неудачно в нынешнем сезоне играют полтавчане. Обращаем внимание, что из-за дисквалификации этот матч пропускал главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов.

По сравнению с прошлым матчем Александр Шовковский вместо Попова в центр защиты выпустил Дячука. У полтавчан сегодня с первых минут появились Челядин и Кулач. 21-летний Навин Малыш не смог принять участие в матче из-за условий аренды.

Уже на 16-й минуте киевляне подтвердили свой статус фаворита противостояния и открыли счет. После шикарной передачи Дячука хладнокровно переиграл голкипера Буяльский - 0:1. Для капитана "Динамо" это уже пятый гол в нынешнем сезоне УПЛ. Почти сразу номинальные хозяева могли сравнивать счет, но после подачи Крупского в перекладину пробил Кулач. Очень близок к голу был опытный нападающий. Стоит отдать должное футболистам "Ворсклы", которые правильно среагировали на пропущенный мяч и активизировались. С лучшей стороны себя проявлял Владислав Кулач, но завершающего удара его не хватало.

УПЛ. Ворскла - Динамо 1:1. Сенсационная ничья в Киеве - изображение 1

На 24-й минуте из пределов штрафной в дальний угол пробивал Авдили, но не смог попасть в створ ворот. Киевляне немало свободного пространства давали своим соперникам. Динамовцы ответили через десять минут своим моментом, но Кабаев не попал в дальний угол. Это был очень неплохой первый тайм для "Ворсклы", но результат на табло. Динамовцы после забитого гола отдали инициативу и могли за это поплатиться.

УПЛ. Ворскла - Динамо 1:1. Сенсационная ничья в Киеве - изображение 2

Полтавчане активно начали вторую половину встречи, но не удавалось довести атаки до логического завершения. Подопечные Шовковского ожидали своего шанса, но за 55-ть минут лишь один раз пробили в створ - гол Буяльского. На 64-й минуте номинальные хозяева заслуженно сравняли счет. После подачи Крупского ударом головой расстрелял ворота Скляр - 1:1.

Пропущенный мяч заставил киевлян активизироваться, но в атаке у них мало что получалось. Мог приносить победу полтавчанам Салабай, но его удар парировал Нещерет. Доигрывала этот матч "Ворскла" в меньшинстве. Две желтые за несколько минут получил Островский.

Матч так и завершился вничью. Очень хороший матч для "Ворсклы". А вот киевляне сегодня не впечатлили и потеряли сверхважные очки.

УПЛ. 19-й тур

"Ворскла" - "Динамо" 1:1

Голы: Скляр (64) - Буяльский (16)

Удаление: Островский (90)

"Ворскла": Исенко - Крупский, Павлюк, Бацула, Пердута - Кане (Мякушко, 56), Скляр, Челядин (Островский, 80), Салабай - Авдыли (Иеде, 56), Кулач (Ндукве, 62)

"Динамо": Нещерет - Тымчик, Дячук, Михавко, Вивчаренко (Дубинчак, 46) - Буяльский (Шапаренко ,73), Михайленко, Пихаленок (Бражко, 62) - Ярмоленко (Брагару, 84), Ванат, Кабаев (Волошин, 62)

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Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) УПЛ
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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
28.02.2025 в 18:48
Кожен сам коваль своєї долі. Крапка. Якщо Динамо втратить чемпіонство, то, так їм і треба.
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2
0
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Комментарии 16
Лекарь (село Дарниця)
28.02.2025 в 18:48
Кожен сам коваль своєї долі. Крапка. Якщо Динамо втратить чемпіонство, то, так їм і треба.
Ответить
2
0
Серпень (Voznesensk)
28.02.2025 в 18:14
Здавалося, що все було нормально підготовлено - домашня гра Ворскли на полі Динамо, Максимов дискваліфікований, суддя проінструктований і здійснив видалення - а цього не вистачило. Виявляється, що ще потрібна гра! Шовковському рано співали дифірамби. У гравців Динамо спостерігається психологічна напруга - тисне відповідальність за можливий прольот з чемпіонством. А дехто рано себе в дзеркалі з золотою медаллю бачить. Коротше - "нє всьо так адназначна"...
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5
3
shtrunc (Донецк-Хайфа)
28.02.2025 в 18:00
Ух ты, нормально.
Ответить
6
4
andrey B
28.02.2025 в 18:01
главное-не накаркать
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5
3
CVK1993 (Рівне)
28.02.2025 в 17:54
Судячи з цього матчу футболістам Динамо чемпіонство не потрібно. Не дивлячись на те, що я вболіваю за Динамо дуууже давно, я радий, що наказали ледарів. Таке відношення до гри зі сторони футбольорів Динамо - образа для вболівальників. Хоча в наш час є набагато важливіші проблеми.
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5
2
avatar
Spokoyno (Київ)
28.02.2025 в 17:35
Яка то сенсація... Звичайний весняний футбол... І те що наразі демонструє Динамо! Забили - відбиваємося! PS Як сліпиши не пророкували, але ніхто їх Ша... не ображав! Ворскляни "не злили", судді не призначили десять пенальті на користь Динамо!
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3
3
andrey B
28.02.2025 в 17:33
опять логистика подвела?собрали чемоданы ехать в Полтаву,пришлось разбирать.
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7
2
Kondor (Веселе)
28.02.2025 в 17:26
А судді так старались,так старались.Особливо в кінці....
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8
4
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
28.02.2025 в 17:28
З Правим Берегом ?
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5
3
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
28.02.2025 в 17:24
Са Шо то було ?! Центр поля Шо порограв від слова зовсім . Тактика ... Може хто підкаже яка вона від киян ? І на що похожий цей малюнок гри від суркісят ?
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3
1
Morphyk7 (Черновцы)
28.02.2025 в 17:24
Чому сенсаційно? По ділу. Автор статті статистику матча бачив?
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3
1
fatov1986 (Лондон)
28.02.2025 в 17:23
Суркису срочно нужно продать одного футболиста, вырученных денег должно хватить на стимулирование судей и команд до конца сезона
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3
4
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
28.02.2025 в 17:27
Дамаєш у байстрюка менше грошей , чи поки не звертає особливо увагу на Шахтар ?
Ответить
1
4
shtrunc (Донецк-Хайфа)
28.02.2025 в 18:04
А Шахтер тут при чем?
 
3
3
Kondor (Веселе)
28.02.2025 в 17:29
А чого ви думаєте,що судді не були стимульованими? Просто Ворскла більше не давала поводу...
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4
2
fatov1986 (Лондон)
28.02.2025 в 17:37
Обычно Суркис заказывает удаление и пенальти, а тут только на удаление денег хватило
 
4
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