УПЛ. Ворскла - Динамо 1:1. Сенсационная ничья в Киеве

В матче 19-го тура УПЛ встречались "Ворскла" и "Динамо". Это был номинально домашний матч для полтавчан, но играли его на стадионе "Динамо". Состояние газона на стадионе "им. Бутовского" в Полтаве не позволяло сегодня командам сыграть на нем.

Киевляне с солидным запасом лидируют и в этом чемпионате играют уверенно. Не всегда удается продемонстрировать качественный футбол, но результата достигают. В прошлом туре подопечные Шовковского уверенно переиграли "Карпаты" (2:0). "Ворскла" минимально уступила "Оболони“ и опустилась на 13-е место. Неудачно в нынешнем сезоне играют полтавчане. Обращаем внимание, что из-за дисквалификации этот матч пропускал главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов.

По сравнению с прошлым матчем Александр Шовковский вместо Попова в центр защиты выпустил Дячука. У полтавчан сегодня с первых минут появились Челядин и Кулач. 21-летний Навин Малыш не смог принять участие в матче из-за условий аренды.

Уже на 16-й минуте киевляне подтвердили свой статус фаворита противостояния и открыли счет. После шикарной передачи Дячука хладнокровно переиграл голкипера Буяльский - 0:1. Для капитана "Динамо" это уже пятый гол в нынешнем сезоне УПЛ. Почти сразу номинальные хозяева могли сравнивать счет, но после подачи Крупского в перекладину пробил Кулач. Очень близок к голу был опытный нападающий. Стоит отдать должное футболистам "Ворсклы", которые правильно среагировали на пропущенный мяч и активизировались. С лучшей стороны себя проявлял Владислав Кулач, но завершающего удара его не хватало.

На 24-й минуте из пределов штрафной в дальний угол пробивал Авдили, но не смог попасть в створ ворот. Киевляне немало свободного пространства давали своим соперникам. Динамовцы ответили через десять минут своим моментом, но Кабаев не попал в дальний угол. Это был очень неплохой первый тайм для "Ворсклы", но результат на табло. Динамовцы после забитого гола отдали инициативу и могли за это поплатиться.

Полтавчане активно начали вторую половину встречи, но не удавалось довести атаки до логического завершения. Подопечные Шовковского ожидали своего шанса, но за 55-ть минут лишь один раз пробили в створ - гол Буяльского. На 64-й минуте номинальные хозяева заслуженно сравняли счет. После подачи Крупского ударом головой расстрелял ворота Скляр - 1:1.

Пропущенный мяч заставил киевлян активизироваться, но в атаке у них мало что получалось. Мог приносить победу полтавчанам Салабай, но его удар парировал Нещерет. Доигрывала этот матч "Ворскла" в меньшинстве. Две желтые за несколько минут получил Островский.

Матч так и завершился вничью. Очень хороший матч для "Ворсклы". А вот киевляне сегодня не впечатлили и потеряли сверхважные очки.

УПЛ. 19-й тур

"Ворскла" - "Динамо" 1:1

Голы: Скляр (64) - Буяльский (16)

Удаление: Островский (90)

"Ворскла": Исенко - Крупский, Павлюк, Бацула, Пердута - Кане (Мякушко, 56), Скляр, Челядин (Островский, 80), Салабай - Авдыли (Иеде, 56), Кулач (Ндукве, 62)

"Динамо": Нещерет - Тымчик, Дячук, Михавко, Вивчаренко (Дубинчак, 46) - Буяльский (Шапаренко ,73), Михайленко, Пихаленок (Бражко, 62) - Ярмоленко (Брагару, 84), Ванат, Кабаев (Волошин, 62)