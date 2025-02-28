Имад Ашур прокомментировал ситуацию со скандальным легионером Полесья

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур высказался о легионере Бени Макуана, который был переведен во вторую команду.

"Когда ты принимаешь решение показать свое недовольство и пренебрежение теми, кто так же в этот момент тренируется, выкладывается непрерывно и пытается отдать что-то этому коллективу, то это всегда вредит, мне кажется, имиджу игрока именно в коллективе. Мне кажется, что не может игрок ставить себя выше коллектива, пренебрегать своими партнерами, тем, что они так же тренируются, так же отдаются, так же бывают эпизоды, когда не играют.

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Было такое, что он вернулся из расположения сборной, вернулся на три дня позже. Чем он занимался эти три дня – никто не знает. Поэтому все решения, которые мы принимаем, чем-то аргументированы. Было несколько ситуаций, оказавших влияние на позицию Бени в коллективе. Несколько ситуаций, которые, по моему мнению, можно было предотвратить. На данный момент, как и любое действие на поле, имеет и несет за собой следствие, так и любое действие вне поля должно нести за собой следствие, " – сказал Ашур.