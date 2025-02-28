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Рух официально объявил об уходе генерального директора

Премьер-лига

Игорь Дедышин покинул львовский клуб

Рух официально объявил об уходе генерального директора

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" официально объявил об уходе генерального директора клуба Игоря Дедышина.

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"Игорь Михайлович является одним из непосредственных создателей крупнейших взлетов в молодой истории "Руха" и человеком, который приобщился к становлению бренда "Руха" в его современном виде. Именно под руководством Игоря Дедишина летом 2019 года клуб сменил свою эмблему и провел ребрендинг, начав новый этап своего развития.

Важно, что "желто-черные" под руководством Игоря Дедышина стали заметной частью Львова и завоевали сердца многих фанатов. О "Рухе" говорят в контексте одного из узнаваемых элементов города Льва, что лишь лишний раз подчеркивает успешную работу Игоря Михайловича как в спортивной, так и в коммерческой и медийной плоскости. Его видение развития клуба и философия сформировали не только текущий, но и будущий путь "Руха".

Игорь Михайлович, ФК "Рух", его основатель Григорий Козловский и каждый член "желто-черной" семьи благодарны вам за это многолетнее и плодотворное сотрудничество. Желаем Вам успехов в Вашей дальнейшей работе и покорения новых вершин. Вы навсегда останетесь "руховцем" и одним из главных творцов истории нашего клуба!", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Дедышин был назначен генеральным директором "Руха" летом 2019 года. До этого он работал в "Карпатах" и "Вересе".

Также отметим, что перед новым годом "Карпаты" и "Рух" объявили о "слиянии" клубов.

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Игорь Дедышин Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
28.02.2025 в 11:34
Земля пухом РУХу.... Не погана була молода команда... Шкода, що її утримувач оправдав своє прізвище....
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
28.02.2025 в 11:34
Земля пухом РУХу.... Не погана була молода команда... Шкода, що її утримувач оправдав своє прізвище....
Ответить
0
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