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Рух официально объявил об уходе генерального директора
Игорь Дедышин покинул львовский клуб
Фото: ФК Рух
"Рух" официально объявил об уходе генерального директора клуба Игоря Дедышина.
"Игорь Михайлович является одним из непосредственных создателей крупнейших взлетов в молодой истории "Руха" и человеком, который приобщился к становлению бренда "Руха" в его современном виде. Именно под руководством Игоря Дедишина летом 2019 года клуб сменил свою эмблему и провел ребрендинг, начав новый этап своего развития.
Важно, что "желто-черные" под руководством Игоря Дедышина стали заметной частью Львова и завоевали сердца многих фанатов. О "Рухе" говорят в контексте одного из узнаваемых элементов города Льва, что лишь лишний раз подчеркивает успешную работу Игоря Михайловича как в спортивной, так и в коммерческой и медийной плоскости. Его видение развития клуба и философия сформировали не только текущий, но и будущий путь "Руха".
Игорь Михайлович, ФК "Рух", его основатель Григорий Козловский и каждый член "желто-черной" семьи благодарны вам за это многолетнее и плодотворное сотрудничество. Желаем Вам успехов в Вашей дальнейшей работе и покорения новых вершин. Вы навсегда останетесь "руховцем" и одним из главных творцов истории нашего клуба!", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что Дедышин был назначен генеральным директором "Руха" летом 2019 года. До этого он работал в "Карпатах" и "Вересе".
Также отметим, что перед новым годом "Карпаты" и "Рух" объявили о "слиянии" клубов.
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