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Ингулец – Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига

Ингулец – Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.03.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ингулец – Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото: ФК Кривбас/Автор - невідомий

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Обе команды проиграли в прошлом туре, поэтому будут стараться реабилитироваться перед своими болельщиками. Если поражение "Ингульца" от "Полесья" было прогнозируемым, то фиаско "Кривбасса" в Ровно против местного "Вереса" стало настоящей сенсацией. Криворожцы пока находятся на 4-й позиции, позволяющей играть в еврокубках, но "Полесье" позади только на 1 очко. "Ингулец" пока безнадежно последний и не видно, за счет чего команда из Петрова может выбраться из этой ситуации.

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Поединок девятнадцатого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Ингулец" - "Кривбасс" состоится в субботу, 1 марта 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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