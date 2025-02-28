Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ингулец – Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Ингулец – Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.03.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Кривбас/Автор - невідомий
Обе команды проиграли в прошлом туре, поэтому будут стараться реабилитироваться перед своими болельщиками. Если поражение "Ингульца" от "Полесья" было прогнозируемым, то фиаско "Кривбасса" в Ровно против местного "Вереса" стало настоящей сенсацией. Криворожцы пока находятся на 4-й позиции, позволяющей играть в еврокубках, но "Полесье" позади только на 1 очко. "Ингулец" пока безнадежно последний и не видно, за счет чего команда из Петрова может выбраться из этой ситуации.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок девятнадцатого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Ингулец" - "Кривбасс" состоится в субботу, 1 марта 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Довбик все еще на травме, хорошие новости для Трубина и поражение Милана. Главные новости за 27 февраля
- Трамп продлил ряд санкций против России
- Бывший тренер Барселоны может возглавить Милан
- Цыганык: Каладзе и в Динамо был очень понтовый, он очень любил деньги
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Работа Консейсау под угрозой. Милан попытается переманить наставника другого гранда