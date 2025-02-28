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Карпаты – ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Карпаты – ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 28.02.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
УПЛ ТБ
Закрывать игровую программу пятницы будет матч "Карпаты" - ЛНЗ. Поединок пройдет на "Центральном городском стадионе "Полесье" в Житомире. Игру перенесли из-за неудовлетворительного состояния газона на арене "Украина".
Перед очной встречей "зелено-белые" занимают 6-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 24 пункта. "Фиолетовые" с 22 баллами располагаются на 9-й позиции.
Поединок начнется в 18:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 19-й тур. 28.02.2025
Житомир, Центральный стадион
"Карпаты" 18:00 ЛНЗ
Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ
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