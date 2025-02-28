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Карпаты – ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Карпаты – ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 28.02.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Карпаты – ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

УПЛ ТБ

Новина українською

Закрывать игровую программу пятницы будет матч "Карпаты" - ЛНЗ. Поединок пройдет на "Центральном городском стадионе "Полесье" в Житомире. Игру перенесли из-за неудовлетворительного состояния газона на арене "Украина".

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Перед очной встречей "зелено-белые" занимают 6-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 24 пункта. "Фиолетовые" с 22 баллами располагаются на 9-й позиции.

Поединок начнется в 18:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 19-й тур. 28.02.2025
Житомир, Центральный стадион
"Карпаты" 18:00 ЛНЗ
Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ

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Трансляция матча Карпаты - ЛНЗ
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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