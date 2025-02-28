Хавбек Карпат - перед игрой с ЛНЗ: Рад вернуться, потому что пропустил немало времени

Полузащитник "Карпат" Илья Квасница поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата Украины против ЛНЗ.

"Я рад вернуться, потому что я пропустил немало времени, почти месяц. Поэтому у меня большое вдохновение играть в футбол, тренироваться, большое желание. Мы смотрели игру, анализировали ошибки, которые сделали. Надеюсь, с этим анализом будем готовиться к следующему сопернику.

ЛНЗ - хорошая, боевая команда, которая играет 1 в 1, и с ними будет сложно играть. Жаль, что мы не играем на "Украине" при своих болельщиках. Хотелось, чтобы мы играли дома, во Львове. Конечно, я готов играть, но это будет зависеть от тренерского штаба, включат ли они меня в состав на игру", - сказал Илья.