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Хавбек Карпат - перед игрой с ЛНЗ: Рад вернуться, потому что пропустил немало времени

Премьер-лига
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Хавбек Карпат - перед игрой с ЛНЗ: Рад вернуться, потому что пропустил немало времени

Карпати

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Полузащитник "Карпат" Илья Квасница поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата Украины против ЛНЗ.

"Я рад вернуться, потому что я пропустил немало времени, почти месяц. Поэтому у меня большое вдохновение играть в футбол, тренироваться, большое желание. Мы смотрели игру, анализировали ошибки, которые сделали. Надеюсь, с этим анализом будем готовиться к следующему сопернику.

ЛНЗ - хорошая, боевая команда, которая играет 1 в 1, и с ними будет сложно играть. Жаль, что мы не играем на "Украине" при своих болельщиках. Хотелось, чтобы мы играли дома, во Львове. Конечно, я готов играть, но это будет зависеть от тренерского штаба, включат ли они меня в состав на игру", - сказал Илья.

Напомним, большую часть февраля Квасница провел в лазарете.

Поединок "Карпаты" - ЛНЗ пройдет сегодня, 28 февраля, в 18:00 по Киеву.

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Источник:
Карпати Львів
Опубликовал: Александр Бураков
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