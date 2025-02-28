Сыч рассказал, будет ли праздновать гол в ворота Руха

Фланговый защитник "Карпат" Алексей Сыч рассказал, будет ли праздновать гол в ворота своего бывшего клуба - "Руха".

– Ожидаешь львовского дерби против "Руха"? Если забьешь в ворота "Руха" – отпразднуешь гол или нет?

– Конечно, я жду этого матча с нетерпением, а если забью гол, то праздновать, пожалуй, не буду, потому что "Рух" дал мне путевку в футбол, ведь именно там я получил вызовы в национальную и юношескую сборные Украины, - сказал Сыч для Sport.ua.

Матч второго круга УПЛ между командами запланирован на 19 апреля.