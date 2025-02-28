Два игрока Ворсклы не сыграют против Динамо

"Ворскла" не рассчитывает на участие двух игроков в матче 19-го тура УПЛ с "Динамо". По информации ТаТоТаке, Навин Малыш и Виктор Корниенко не сыграют против киевского клуба.

21-летний Малыш не сыграет из-за условий аренды. Формально участие такого игрока обошлось бы полтавчанам в сумму с шестью нулями в гривне. Однако, у клубов есть свои договоренности, которые стороны не будут нарушать в любом случае.

Что касается 26-летнего Корниенко, то он вернулся в Полтаву после длительного просмотра в ЛНЗ. Виктор принадлежит "Шахтеру" до лета 2026 года, а в "Ворскле" выступал на правах аренды. В декабре тренерский штаб и руководство клуба заявили о том, что не рассчитывают на игрока. Сейчас Корниенко тренируется с "Ворсклой-2".

В то же время капитан сборной Коста-Рики Фернана Фарреона сможет выйти на поле, поскольку полтавчане уже получили трансферный сертификат игрока.

Матч "Ворскла" - "Динамо" состоится сегодня, 28 февраля и начнется в 15:30.