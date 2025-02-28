  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Два игрока Ворсклы не сыграют против Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два игрока Ворсклы не сыграют против Динамо

Премьер-лига

Навин Малыш и Виктор Корниенко не помогут полтавчанам

Два игрока Ворсклы не сыграют против Динамо

Фото: Instagram

Новина українською

"Ворскла" не рассчитывает на участие двух игроков в матче 19-го тура УПЛ с "Динамо". По информации ТаТоТаке, Навин Малыш и Виктор Корниенко не сыграют против киевского клуба.

21-летний Малыш не сыграет из-за условий аренды. Формально участие такого игрока обошлось бы полтавчанам в сумму с шестью нулями в гривне. Однако, у клубов есть свои договоренности, которые стороны не будут нарушать в любом случае.

Что касается 26-летнего Корниенко, то он вернулся в Полтаву после длительного просмотра в ЛНЗ. Виктор принадлежит "Шахтеру" до лета 2026 года, а в "Ворскле" выступал на правах аренды. В декабре тренерский штаб и руководство клуба заявили о том, что не рассчитывают на игрока. Сейчас Корниенко тренируется с "Ворсклой-2".

В то же время капитан сборной Коста-Рики Фернана Фарреона сможет выйти на поле, поскольку полтавчане уже получили трансферный сертификат игрока.

Матч "Ворскла" - "Динамо" состоится сегодня, 28 февраля и начнется в 15:30.

По теме
yellow-arrow
Сыч поделился своими целями и назвал любимую команду
yellow-arrow
Черноморец - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.03.2025
yellow-arrow
Спортдир Руха рассказал, как клубу удается приглашать легионеров во время войны
Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Виктор Корниенко Навин Малыш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости