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Срна: Шахтер вовремя продает футболистов. Пик Судакова еще впереди
Спортдиректор "горняков" - о перспективах Судакова
shakhtar.com
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна считает, что полузащитник Георгий Судаков еще не достиг своего наивысшего уровня.
- Есть определенная проблема, что молодых украинских футболистов... "Динамо" сейчас Бражко не отпустило, "Шахтер" Судакова в свое время. Каким образом клубу стоит на это реагировать? Каким образом надо действовать, чтобы поддержать этих футболистов, чтобы они не регрессировали.
- Во-первых, по Судакову было одно конкретное предложение. Где-то 6-8 месяцев назад.
- Это "Наполи"?
- По-моему, да. Было много вопросов, но "Наполи", я думаю, был самый конкретный из них всех. Я думаю, что футболисты должны показывать на поле свои качества, результат команды, а потом со временем и трансфер случится. "Шахтер" никогда не оставлял футболиста, если его надо было продавать. Мы вовремя продаем. Поэтому, я уверен, что так будет со многими футболистами. Судаков - очень важный футболист для "Шахтера" и сборной Украины. У него все еще впереди, он очень молодой.
- Вы считаете, что он не прошел еще свой пик?
- Нет, ему еще надо много работать, чтобы быть готовым к топ-клубу, как были готовы Фернандиньо, Дуглас Коста, Тейшейра, Мхитарян. Ему еще надо пройти то, что поможет ему перейти в европейский топ-клуб.
А что касается "Динамо" и продажи Бражко, я тут не могу ничего комментировать. Это не мой клуб.
- Считаете ли вы, что Судаков может так спрогрессировать, чтобы предложение было больше, чем то, которое предлагал "Наполи"? Думаю, это важно для клуба.
- Конечно. Он будет стоить тех денег, за которые мы его продадим, - сказал Срна в интервью Football Hub.
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