Шищенко не хуже Ашура. 19 тур УПЛ. Оболонь - Полесье 0:0

19-й тур УПЛ открывал матч, в котором "Оболонь" принимала "Полесье". Казалось бы, не самая яркая вывеска – борец за выживание против борца за еврокубки, но у нас всегда и везде есть интрига.

Нерв нашего матча – это Сергей Шищенко против своей бывшей команды. Все помнят, как тренера в прошлом сезоне призвали вытягивать "Полесье" из кризиса, как он все таки вывел команду в зону еврокубков, обыграв в последнем туре "Шахтер", и как руководство клуба все-таки решило не оставлять его у руля, а пригласить Имада Ашура, после чего Сергей Юрьевич ушел в "Оболонь".

Можно сколько угодно говорить о лояльности, но для тренера "Оболони" этот матч точно был принципиальным, и ему было что доказывать своей бывшей команде, которой он отдал добрую часть своей карьеры, и с котором клуб поступил не очень красиво.

В стартовом составе "Оболони" снова вышел 18-летний голкипер Марченко. По сравнению с прошлым матчем, Приймак заменил в центре обороны Курко, а в центр поля Тарануха – Грушу. Место на острие остается за Бычеком, а Устименко пока остается в запасе.

Были некоторые изменения по сравнению с прошлым матчем и от Ашура. Вместо Сарапия, который отсиживал дисквалификацию, в центре обороны появился Виале. Опорником вышел Мельниченко, а не Таллес. На левый фланг вышел Назаренко, который матч с "Ингульцом" начинал в запасе, а Крушинский был переведен в центр поля. Центрфорвардом снова стал Батиста. В принципе, логичные изменения от Ашура, ведь именно последняя тройка и именно в таких позициях принесла единственный гол команде неделю назад.

"Полесье" на правах фаворита активнее начало поединок. Гости пытались с наскока взять игру под контроль, однако "пивовары" были против. В целом, игра на довольно вязком поле была хоть активная, но несколько сумбурная. "Оболонь" также не отсиживалась только в обороне, пытаясь проводить свои местами неплохие атаки, которым, впрочем, зачастую не хватало последнего паса либо завершения.

М все-таки, имея преимущество в классе, "Полесье" за первый тайм создало 2-3 хороших момента. Однажды Гуцуляк после идеального навеса Назаренко головой не смог пробить головой с убойной позиции метров с пяти. Еще пару раз "пивоваров" спасал 18-летний Марченко после ударов все того же Гуцуляка и Батисты. В итоге, к перерыву на табло все также горели нули.

На второй тайм у "Полесья" не вышел Назаренко. Возможно, это замена была вынужденной, так как Александр до перерыва пару раз получил по ногам, но она повлияла на ход поединка.

"Полесье" продолжало играть на мяче, а "Оболонь" после перерыва сосредоточилась сугубо на обороне. Вот только кроме владения и в некоторых эпизодах навала, гости ничего не могли предложить. Если в первом тайме моменты у ворот Марченко возникали хоть иногда, то после перерыва их фактически не было. И странным образом этот факт совпал с тем, что с поля ушел Назаренко.

Фактически весь второй тайм прошел в вязкой борьбе, где "Оболонь" отбивалась от не самых опасных атак гостей. Интересно, что в самой концовке был хороший момент хозяев, но Устименко, который вываливался один на один, не смог нормально обработать мяч.

В итоге, 0:0, "Полесье" так и не затолкало хотя бы один гол команде своего бывшего тренера. Интересно будет, если пары этих потерянных очков не хватит Ашуру, чтобы по итогам сезона вывести команду в еврокубки.

Ну а "Оболонь" не проигрывает уже пять матчей подряд. Чередую победы с ничьими, команда выкарабкивается из опасной зоны.

19-й тур УПЛ, сезон 2024/25

28 декабря, Киев, стадион "Оболонь Арена"

Судья: Роман Блавацкий (Львов)

"Оболонь" (Киев) – "Полесье" (Житомир) 0:0

Предупреждения: Ильин - Майсурадзе, Тейлор, Батиста

"Оболонь": Марченко, Суханов, Дубко, Приймак, Стасюк, Близниченко (Прокопенко, 60), Витенчук (Ломницкий, 90+2), Черненко (Курко, 90+2), Тарануха (Слободян, 75), Ильин, Бычек (Устименко, 75)

"Полесье": Волынец, Майсурадзе (Гонсалвеш, 74), Виале, Чоботенко, Михайличенко, Мельниченко (Йосефи, 60), Крушинский (Тейлор, 74), Андриевский, Гуцуляк, Назаренко (Битон, 46), Батиста