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Оболонь и Полесье определились с составами на матч УПЛ

Премьер-лига

Первый матч пятницы

Оболонь и Полесье определились с составами на матч УПЛ

Фото: ФК Оболонь

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Программу 19-го тура УПЛ откроет матч между "Оболонью" и "Полесьем". Стали известны стартовые составы обеих команд.

"Оболонь": Марченко, Суханов, Дубко, Приймак, Стасюк, Близниченко, Витенчук, Черненко, Тарануха, Ильин, Бычек,

Запасные: Федоривский, Рыбка, Прокопенко, Ломницкий, Курко, Мороз, Слободян, Устименко, Теслюк, Юшко, Корх, Фещенко.

"Полесье": Волынец, Майсурадзе, Виале, Чоботенко, Михайличенко, Мельниченко, Крушинский, Андриевский, Гуцуляк, Назаренко, Батиста,

Запасные: Кудрик, Сунцов, Бескоровайный, Матич, Тейлор, Битон, Йосефи, Караман, Перейра Гонсалвеш, Пайшао, Леднев.

Матч начнется в 13:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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