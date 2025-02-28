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Оболонь и Полесье определились с составами на матч УПЛ
Первый матч пятницы
Фото: ФК Оболонь
Программу 19-го тура УПЛ откроет матч между "Оболонью" и "Полесьем". Стали известны стартовые составы обеих команд.
"Оболонь": Марченко, Суханов, Дубко, Приймак, Стасюк, Близниченко, Витенчук, Черненко, Тарануха, Ильин, Бычек,
Запасные: Федоривский, Рыбка, Прокопенко, Ломницкий, Курко, Мороз, Слободян, Устименко, Теслюк, Юшко, Корх, Фещенко.
"Полесье": Волынец, Майсурадзе, Виале, Чоботенко, Михайличенко, Мельниченко, Крушинский, Андриевский, Гуцуляк, Назаренко, Батиста,
Запасные: Кудрик, Сунцов, Бескоровайный, Матич, Тейлор, Битон, Йосефи, Караман, Перейра Гонсалвеш, Пайшао, Леднев.
Матч начнется в 13:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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