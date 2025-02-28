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Колос официально подписал контракт с бразильским полузащитником
Соглашение рассчитано на 2,5 года
Фото: ФК Колос
"Колос" приобрел 26-летнего полузащитника словенского клуба "Приморье" Элиаса Теллеса.
Как сообщает клубная пресс-служба, соглашение рассчитано на 2,5 года. Бразилец будет выступать за ковалевскую команду под 55-м номером.
Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 50 тысяч евро.
Большую часть карьеры Элиас провел на родине. Летом 2024 он присоединился к клубу "Приморье" из Словении. В текущем сезоне он провел 19 матчей, без результативных действий.
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