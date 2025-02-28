Колос официально подписал контракт с бразильским полузащитником

"Колос" приобрел 26-летнего полузащитника словенского клуба "Приморье" Элиаса Теллеса.

Как сообщает клубная пресс-служба, соглашение рассчитано на 2,5 года. Бразилец будет выступать за ковалевскую команду под 55-м номером.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 50 тысяч евро.

Большую часть карьеры Элиас провел на родине. Летом 2024 он присоединился к клубу "Приморье" из Словении. В текущем сезоне он провел 19 матчей, без результативных действий.