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Колос официально подписал контракт с бразильским полузащитником

Премьер-лига

Соглашение рассчитано на 2,5 года

Колос официально подписал контракт с бразильским полузащитником

Фото: ФК Колос

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"Колос" приобрел 26-летнего полузащитника словенского клуба "Приморье" Элиаса Теллеса.

Как сообщает клубная пресс-служба, соглашение рассчитано на 2,5 года. Бразилец будет выступать за ковалевскую команду под 55-м номером.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 50 тысяч евро.

Большую часть карьеры Элиас провел на родине. Летом 2024 он присоединился к клубу "Приморье" из Словении. В текущем сезоне он провел 19 матчей, без результативных действий.

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Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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