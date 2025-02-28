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Спортдир Руха рассказал, как клубу удается приглашать легионеров во время войны

Премьер-лига

Владимир Лапицкий - о привлечении легионеров в "Рух"

Спортдир Руха рассказал, как клубу удается приглашать легионеров во время войны

Фото: ФК Рух

Новина українською

Спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий рассказал, как клубу удалось убедить легионеров (Бекназа Алмазбекова и Бабукара Фаала - прим.) перейти в команду на фоне войны в Украине.

- Трудно ли было в переговорах с легионерами заверить перейти их именно в "Рух", ведь в стране идет война?

- У нашего скаутингового отдела есть большая база данных футболистов. Мы контактируем с ними, просматриваем нужных нам игроков. Легионеры видят, что "Рух" - молодая команда и хороший трамплин для их карьерного роста.

Наш клуб берет молодых легионеров, которые имеют перспективу и желание проявить себя в Европе. "Рух" может дать им такую возможность. Никто не требует от легионеров, чтобы они играли за нас по 400 матчей, становились легендами клуба. Мы готовы помогать футболистам развиваться и продавать их, если клуб получит интересное предложение. Удастся ли это - зависит от игроков, тренеров, многих сопутствующих факторов. Если кто-то получит возможность перейти в более статусную команду из топ-чемпионатов, то мы будем только рады, что помогли игроку заявить о себе.

Львов находится в 40 километрах от польской границы и здесь относительно спокойно, ведь, к сожалению, в Украине сейчас есть города, которые подвергаются регулярным ударам от нашего врага. Надеюсь, что в Украине со временем будет безопасно в каждом месте и это мечта каждого из нас. "Рух" сделает все от себя зависящее, чтобы наши игроки были в безопасности, чувствовали себя комфортно и имели все необходимые условия для того, чтобы заниматься своей работой и развиваться, - сказал Лапицкий.

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Рух (Львов) Владимир Лапицкий
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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