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Наставник Черноморца рассказал о состоянии газона в Одессе

Премьер-лига
Наставник Черноморца рассказал о состоянии газона в Одессе

Фото - Чорноморець

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич поделился информацией о состоянии газона на домашней арене "моряков" в Одессе.

"Мои коллеги побывали на нашей домашней арене, чтобы ознакомиться с состоянием газона. Могу сказать, что в настоящее время его готовность можно оценить на 80-85 процентов. То есть в целом поле более-менее в нормальном состоянии", - сказал Бабич.

Завтра, 1 марта, "Черноморец" примет дома "Левый Берег". Начало матча - в 15:30 по Киеву.

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Стадион "Черноморец" Черноморец (Одесса) Александр Бабич Левый берег (Киев)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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