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Наставник Черноморца рассказал о состоянии газона в Одессе
Фото - Чорноморець
Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич поделился информацией о состоянии газона на домашней арене "моряков" в Одессе.
"Мои коллеги побывали на нашей домашней арене, чтобы ознакомиться с состоянием газона. Могу сказать, что в настоящее время его готовность можно оценить на 80-85 процентов. То есть в целом поле более-менее в нормальном состоянии", - сказал Бабич.
Завтра, 1 марта, "Черноморец" примет дома "Левый Берег". Начало матча - в 15:30 по Киеву.
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