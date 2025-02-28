Наставник Черноморца рассказал о состоянии газона в Одессе

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич поделился информацией о состоянии газона на домашней арене "моряков" в Одессе.

"Мои коллеги побывали на нашей домашней арене, чтобы ознакомиться с состоянием газона. Могу сказать, что в настоящее время его готовность можно оценить на 80-85 процентов. То есть в целом поле более-менее в нормальном состоянии", - сказал Бабич.