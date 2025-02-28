Сыч поделился своими целями и назвал любимую команду

Фланговый защитник "Руха" Алексей Сыч рассказал о своей цели в карьере и любимой команде.

– Где ты мечтаешь играть? Какая твоя цель в карьере?

– Если говорить о национальной команде, то, конечно, я хочу стабильно играть в сборной Украины. В клубном футболе – играть в топ-5 чемпионатов.

– Возможно, есть какая-то любимая команда у тебя?

– Ну любимая, конечно, есть, это "Барселона", я всю жизнь болел и болею за нее, но там уже как сложится, - сказал Сыч.

Напомним, Сыч этой зимой перешел в "Карпаты" из "Руха".