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Сыч поделился своими целями и назвал любимую команду
Футболист рассказал о своих карьерных амбициях
Фото: ФК Карпати Львів
Фланговый защитник "Руха" Алексей Сыч рассказал о своей цели в карьере и любимой команде.
– Где ты мечтаешь играть? Какая твоя цель в карьере?
– Если говорить о национальной команде, то, конечно, я хочу стабильно играть в сборной Украины. В клубном футболе – играть в топ-5 чемпионатов.
– Возможно, есть какая-то любимая команда у тебя?
– Ну любимая, конечно, есть, это "Барселона", я всю жизнь болел и болею за нее, но там уже как сложится, - сказал Сыч.
Напомним, Сыч этой зимой перешел в "Карпаты" из "Руха".
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