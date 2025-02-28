Стало известно, в каком городе Ингулец хочет сыграть против Руха

8 марта состоится поединок 20-го тура украинской Премьер-лиги между "Ингульцом" и "Рухом".

Как сообщает Sport.ua, руководство петровского клуба договорилось со своими коллегами в лагере будущего соперника о том, что игра должна быть проведена во Львове. Впрочем, окончательное решение примет Премьер-лига.

Ранее "Ингулец" вместо домашнего стадиона сыграл в Житомире с «Полесьем», а на этих выходных встретится в Кривом Роге с "Кривбассом".

Сейчас подопечные Василия Кобина занимают последнее место турнирной таблицы УПЛ.