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Стало известно, в каком городе Ингулец хочет сыграть против Руха
Вынужденные меры
shakhtar.com
8 марта состоится поединок 20-го тура украинской Премьер-лиги между "Ингульцом" и "Рухом".
Как сообщает Sport.ua, руководство петровского клуба договорилось со своими коллегами в лагере будущего соперника о том, что игра должна быть проведена во Львове. Впрочем, окончательное решение примет Премьер-лига.
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Ранее "Ингулец" вместо домашнего стадиона сыграл в Житомире с «Полесьем», а на этих выходных встретится в Кривом Роге с "Кривбассом".
Сейчас подопечные Василия Кобина занимают последнее место турнирной таблицы УПЛ.
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