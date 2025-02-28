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Вернулись ли в старт Бражко и Шапаренко? Динамо и Ворскла определились с составами на матч УПЛ
Точечные изменения по сравнению с прошлым туром
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Программу 19-го тура УПЛ продолжает поединок между "Ворсклой" и "Динамо". Стали известны стартовые составы обеих команд.
"Ворскла": Исенко - Крупский, Павлюк, Бацула, Пердута - Кане, Малыш, Скляр, Мякушко - Авдили, Салабай
Запасные: Домолега, Мякушко, Гучек, Хрипчук, Ндукве, Островский, Нестеренко, Иеде, Фернан.
"Динамо": Нещерет - Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко - Буяльский, Михайленко, Пихаленок - Ярмоленко, Ванат, Кабаев
Запасные: Моргун, Игнатенко, Бражко, Волошин, Шапаренко, Рубчинский, Караев, Саленко, Герреро, Биловар, Дубинчак, Брагару
Начало игры - в 15:30.
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