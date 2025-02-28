  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вернулись ли в старт Бражко и Шапаренко? Динамо и Ворскла определились с составами на матч УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вернулись ли в старт Бражко и Шапаренко? Динамо и Ворскла определились с составами на матч УПЛ

Премьер-лига

Точечные изменения по сравнению с прошлым туром

Вернулись ли в старт Бражко и Шапаренко? Динамо и Ворскла определились с составами на матч УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Программу 19-го тура УПЛ продолжает поединок между "Ворсклой" и "Динамо". Стали известны стартовые составы обеих команд.

"Ворскла": Исенко - Крупский, Павлюк, Бацула, Пердута - Кане, Малыш, Скляр, Мякушко - Авдили, Салабай

Запасные: Домолега, Мякушко, Гучек, Хрипчук, Ндукве, Островский, Нестеренко, Иеде, Фернан.

"Динамо": Нещерет - Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко - Буяльский, Михайленко, Пихаленок - Ярмоленко, Ванат, Кабаев

Запасные: Моргун, Игнатенко, Бражко, Волошин, Шапаренко, Рубчинский, Караев, Саленко, Герреро, Биловар, Дубинчак, Брагару

Начало игры - в 15:30. Текстовый онлайн встречи проведет UA-Football.

По теме
yellow-arrow
Известно, почему Карпаты уволили менеджера, который не вернулся в Украину
yellow-arrow
Ворскла – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Ворскла – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ
Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) УПЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fatov1986 (Лондон)
28.02.2025 в 14:27
Подобные матчи Динамо может и без вратаря играть
Ответить
1
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
fatov1986 (Лондон)
28.02.2025 в 14:27
Подобные матчи Динамо может и без вратаря играть
Ответить
1
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости