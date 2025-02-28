Шахтер - Александрия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В первый день весны родная УПЛ подарит нам центральный поединок 19-го тура. Битву двух лидеров украинского первенства. Конечно, речь идет о противостоянии "горняков" Марино Пушича и "горожан" Руслана Ротаня.

На данный момент разница между коллективами в турнирной таблице составляет 5 зачетных баллов. Впрочем, у действующего чемпиона есть еще матч в запасе. Первая встреча между нашими командами в этой кампании регулярного чемпионата Украины закончились героическим и победным камбэком "Александрии".

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 19-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Шахтер" - "Александрия" состоится в субботу, 1-го марта 2025-го года, в 18:00 . Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.