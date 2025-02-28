Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Александрия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 1.03.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
ФК Шахтар
В первый день весны родная УПЛ подарит нам центральный поединок 19-го тура. Битву двух лидеров украинского первенства. Конечно, речь идет о противостоянии "горняков" Марино Пушича и "горожан" Руслана Ротаня.
На данный момент разница между коллективами в турнирной таблице составляет 5 зачетных баллов. Впрочем, у действующего чемпиона есть еще матч в запасе. Первая встреча между нашими командами в этой кампании регулярного чемпионата Украины закончились героическим и победным камбэком "Александрии".
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок 19-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Шахтер" - "Александрия" состоится в субботу, 1-го марта 2025-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
Популярное сейчас
- Ворскла – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Ворскла - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.02.2025
- Звездный нападающий объяснил, почему решил уйти из Ман Сити
- Гендиректор Руха подал в отставку
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Оболонь - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.02.2025