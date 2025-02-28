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Шахтер - Александрия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Шахтер - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 1.03.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Шахтер - Александрия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

ФК Шахтар

Новина українською

В первый день весны родная УПЛ подарит нам центральный поединок 19-го тура. Битву двух лидеров украинского первенства. Конечно, речь идет о противостоянии "горняков" Марино Пушича и "горожан" Руслана Ротаня.

На данный момент разница между коллективами в турнирной таблице составляет 5 зачетных баллов. Впрочем, у действующего чемпиона есть еще матч в запасе. Первая встреча между нашими командами в этой кампании регулярного чемпионата Украины закончились героическим и победным камбэком "Александрии".

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Поединок 19-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 Шахтар "Шахтер" - "Александрия" ФК Олександрія состоится в субботу, 1-го марта 2025-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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