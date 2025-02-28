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Известно, почему Карпаты уволили менеджера, который не вернулся в Украину
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Причиной увольнения заместителя генерального директора "Карпат" Олега Авдыша стало его интервью "ТаТоТаке". Об этом написал сам канал.
Отмечается, что руководству "львов" не понравились высказывания менеджера о других клубах чемпионата Украины и игроках, чьи интересы он представлял до работы во Львове. Это воспринялось как конфликт интересов.
О том, что "Карпаты" прекратили сотрудничество с Авдышем,
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