Известно, почему Карпаты уволили менеджера, который не вернулся в Украину

Причиной увольнения заместителя генерального директора "Карпат" Олега Авдыша стало его интервью "ТаТоТаке". Об этом написал сам канал.

Отмечается, что руководству "львов" не понравились высказывания менеджера о других клубах чемпионата Украины и игроках, чьи интересы он представлял до работы во Львове. Это воспринялось как конфликт интересов.