Премьер-лига
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Первая сенсация тура. Оболонь - Полесье 0:0. Видеообзор матча
Коллектив Шищенко пятую встречу подряд забирает очки
Полісся
"Полесье" и "Оболонь" разошлись сухой ничьей в поединке 19-го тура украинской Премьер-лиги.
Большую часть игры инициативой владели "волки", но дожать соперника подопечным Имада Ашура не удалось.
В турнирной таблице "Оболонь" осталась на 12-м месте, "Полесье" - на 5-м.
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19-й тур УПЛ, сезон 2024/25
28 декабря, Киев, стадион "Оболонь Арена"
"Оболонь" (Киев) – "Полесье" (Житомир) 0:0
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