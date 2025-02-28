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Премьер-лига

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Первая сенсация тура. Оболонь - Полесье 0:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
Обновлено

Коллектив Шищенко пятую встречу подряд забирает очки

Первая сенсация тура. Оболонь - Полесье 0:0. Видеообзор матча

Полісся

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" и "Оболонь" разошлись сухой ничьей в поединке 19-го тура украинской Премьер-лиги.

Большую часть игры инициативой владели "волки", но дожать соперника подопечным Имада Ашура не удалось.

В турнирной таблице "Оболонь" осталась на 12-м месте, "Полесье" - на 5-м.

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19-й тур УПЛ, сезон 2024/25

28 декабря, Киев, стадион "Оболонь Арена"

"Оболонь" (Киев) – "Полесье" (Житомир) 0:0

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