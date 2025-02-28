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Динамо открывает счет в матче против Ворсклы

Премьер-лига

Киевляне вышли вперед

Динамо открывает счет в матче против Ворсклы

Динамо Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" открыло счет в матче 19-го тура Украинской Премьер-Лиги против полтавской "Ворсклы".

32-летний Виталий Буяльский реализовал выход один на один с вратарем "Ворсклы" Павлом Исенко на 16-й минуте поединка, забив свой 65-й гол в чемпионате Украины.

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Напомним, что вы можете следить за ходом событий в этом поединке с помощью текстовой онлайн-трансляции на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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same tak(Україна)
28.02.2025 в 16:10
чекали іншого.результат був відомий ще до початку матчу.
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2
1
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Комментарии 1
same tak(Україна)
28.02.2025 в 16:10
чекали іншого.результат був відомий ще до початку матчу.
Ответить
2
1

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