Динамо открывает счет в матче против Ворсклы

Киевское "Динамо" открыло счет в матче 19-го тура Украинской Премьер-Лиги против полтавской "Ворсклы".

32-летний Виталий Буяльский реализовал выход один на один с вратарем "Ворсклы" Павлом Исенко на 16-й минуте поединка, забив свой 65-й гол в чемпионате Украины.

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