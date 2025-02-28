  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игрок Руха рассказал о готовности команды к испытанию Зорей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Руха рассказал о готовности команды к испытанию Зорей

Премьер-лига

Артур Ременяк - о грядущем матче с луганчанами

Игрок Руха рассказал о готовности команды к испытанию Зорей

fcrukh.com

Новина українською

Игрок "Руха" Артур Ременяк поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ с "Зарей".

"Команда проанализировала предыдущую игру. Мы сделали правильные выводы и главное не зацикливаться в результате этого матча, а продолжать двигаться дальше, исправив допущенные ошибки. Хочется сыграть лучше уже в следующем матче, и мы нацелены провести качественный поединок с "Зарей". Атмосфера в коллективе хорошая и каждый из нас верит, что команда способна получить положительный результат.

К счастью, все ребята уже вылечились и вернулись в общую группу. Возможно, некоторым трудно сразу набрать оптимальные кондиции после болезни, ведь на это нужно время. Я думаю, что несколько дней им хватит, чтобы вернуть свою привычную форму.

"Заря" – это крепкая команда. Всегда непросто играть против луганчан, ведь в их составе выступают качественные футболисты. Мы разобрали игру "Зари" в предыдущем матче с Александрией, а также их игры на сборах. Хоть это и серьезный соперник, но "Рух" готов к этому испытанию" , - сказал Ременяк.

Напомним, что матч "Заря" - "Рух" состоится в воскресенье, 3 марта, и начнется в 15630.

По теме
yellow-arrow
Карпаты – ЛНЗ. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ
yellow-arrow
УПЛ. Ворскла - Динамо 1:1. Сенсационная ничья в Киеве
yellow-arrow
Львову нужна победа. Карпаты - ЛНЗ. Текстовая трансляция матча УПЛ
Заря (Луганск) Рух (Львов) Артур Ременяк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости