Игрок Руха рассказал о готовности команды к испытанию Зорей

Игрок " Руха " Артур Ременяк поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ с "Зарей".

"Команда проанализировала предыдущую игру. Мы сделали правильные выводы и главное не зацикливаться в результате этого матча, а продолжать двигаться дальше, исправив допущенные ошибки. Хочется сыграть лучше уже в следующем матче, и мы нацелены провести качественный поединок с "Зарей". Атмосфера в коллективе хорошая и каждый из нас верит, что команда способна получить положительный результат.

К счастью, все ребята уже вылечились и вернулись в общую группу. Возможно, некоторым трудно сразу набрать оптимальные кондиции после болезни, ведь на это нужно время. Я думаю, что несколько дней им хватит, чтобы вернуть свою привычную форму.

"Заря" – это крепкая команда. Всегда непросто играть против луганчан, ведь в их составе выступают качественные футболисты. Мы разобрали игру "Зари" в предыдущем матче с Александрией, а также их игры на сборах. Хоть это и серьезный соперник, но "Рух" готов к этому испытанию" , - сказал Ременяк.