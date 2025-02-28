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Игрок Руха рассказал о готовности команды к испытанию Зорей
Артур Ременяк - о грядущем матче с луганчанами
fcrukh.com
Игрок "
"Команда проанализировала предыдущую игру. Мы сделали правильные выводы и главное не зацикливаться в результате этого матча, а продолжать двигаться дальше, исправив допущенные ошибки. Хочется сыграть лучше уже в следующем матче, и мы нацелены провести качественный поединок с "Зарей". Атмосфера в коллективе хорошая и каждый из нас верит, что команда способна получить положительный результат.
К счастью, все ребята уже вылечились и вернулись в общую группу. Возможно, некоторым трудно сразу набрать оптимальные кондиции после болезни, ведь на это нужно время. Я думаю, что несколько дней им хватит, чтобы вернуть свою привычную форму.
"Заря" – это крепкая команда. Всегда непросто играть против луганчан, ведь в их составе выступают качественные футболисты. Мы разобрали игру "Зари" в предыдущем матче с Александрией, а также их игры на сборах. Хоть это и серьезный соперник, но "Рух" готов к этому испытанию" , - сказал Ременяк.
Напомним, что матч "Заря" - "Рух" состоится в воскресенье, 3 марта, и начнется в 15630.
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